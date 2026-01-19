Icon

ارتفاع حصيلة ضحايا تصادم قطارين في إسبانيا إلى 24 قتيلًا

الإثنين ١٩ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٧ صباحاً
ارتفاع حصيلة ضحايا تصادم قطارين في إسبانيا إلى 24 قتيلًا
المواطن - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة قتلى تصادم قطارين فائقَي السرعة في منطقة الأندلس جنوب إسبانيا إلى 24 شخصًا، وفق ما أعلن رئيس حكومة الإقليم خوانما مورينو اليوم الاثنين، مع احتمال زيادة العدد مع استمرار عمليات الإنقاذ.

ووقع الحادث مساء أمس قرب بلدة أداموز في مقاطعة قرطبة، عندما خرج قطار تابع لشركة «إيريو» عن مساره واستقر على المسار المجاور، قبل أن يصطدم به قطار آخر تابع لشركة «رينفي»؛ مما أدى إلى خروج القطارين عن السكة.

ونُقل أكثر من 70 مصابًا إلى المستشفيات، بينهم 15 في حالة خطيرة، فيما سقطت عربتان من أحد القطارين في منحدر بفعل قوة الاصطدام، ولا تزال أسباب الحادث قيد التحقيق.

