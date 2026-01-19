ارتفاع حصيلة ضحايا تصادم قطارين في إسبانيا إلى 24 قتيلًا طقس الاثنين.. رياح نشطة وأتربة وضباب على عدة مناطق ارتفاع أسعار النفط السعودية ترحب باتفاق وقف إطلاق النار واندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن الدولة السورية استشعروا اللحظة بقلوبكم.. الحج والعمرة تحدد ضوابط وآداب التصوير داخل الحرمين دوري روشن.. الهلال يتغلّب على نيوم بهدفين لهدف ضبط قائد مركبة ارتكب عدة مخالفات في الرياض وإحالته للهيئة المرورية 3 حالات تُمكن صاحب العمل من إنهاء العقد دون إشعار العمالة المنزلية شاطئ جيدانة.. وجهة بحرية جديدة تعزز السياحة وجودة الحياة في جازان القادسية يفوز على الحزم بخماسية
ارتفعت حصيلة قتلى تصادم قطارين فائقَي السرعة في منطقة الأندلس جنوب إسبانيا إلى 24 شخصًا، وفق ما أعلن رئيس حكومة الإقليم خوانما مورينو اليوم الاثنين، مع احتمال زيادة العدد مع استمرار عمليات الإنقاذ.
ووقع الحادث مساء أمس قرب بلدة أداموز في مقاطعة قرطبة، عندما خرج قطار تابع لشركة «إيريو» عن مساره واستقر على المسار المجاور، قبل أن يصطدم به قطار آخر تابع لشركة «رينفي»؛ مما أدى إلى خروج القطارين عن السكة.
ونُقل أكثر من 70 مصابًا إلى المستشفيات، بينهم 15 في حالة خطيرة، فيما سقطت عربتان من أحد القطارين في منحدر بفعل قوة الاصطدام، ولا تزال أسباب الحادث قيد التحقيق.