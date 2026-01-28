المركزي السعودي يرخص لشركة “الحلول المنطلقة” أمير الرياض يعزي رئيس مركز المديفع في وفاة والدته وظائف شاغرة لدى حديد الاتفاق بدء موسم تخفيضات رمضان في المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية إحباط تهريب أكثر من 187 ألف قرص مخدر بعسير ارتفاع عدد شهداء فلسطين في قطاع غزة إلى 71,667 شهيدًا السعودية تقدّم 10 ملايين دولار دعمًا لتوفير مياه آمنة ومستدامة في السودان تجمع عسير الصحي يُدشِّن مسار خدمة دعم القلب والرئة الصناعية خارج الجسم ECMO البنيان: مسيرة التعليم في المملكة لعصر الذكاء الاصطناعي تنطلق من رؤية ولي العهد الطموحة “الشؤون الاقتصادية والتنمية” يستعرض المعاملات الإجرائية لإنهاء برنامج التخصيص
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 71,667 شهيدًا و171,434 جريحًا بينهم أطفال ونساء وعائلات بأكملها، فيما تتواصل عمليات انتشال جثامين الشهداء من تحت ركام المنازل والبنايات السكنية المدمرة في مناطق مختلفة من القطاع، بعد عامين من العدوان.
في السياق ذاته، أفادت مصادر طبية فلسطينية، بوصول خمسة شهداء وأربعة مصابين إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، في ظل الخروق الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي.