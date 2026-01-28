ارتفاع عدد شهداء فلسطين في قطاع غزة إلى 71,667 شهيدًا

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 71,667 شهيدًا و171,434 جريحًا بينهم أطفال ونساء وعائلات بأكملها، فيما تتواصل عمليات انتشال جثامين الشهداء من تحت ركام المنازل والبنايات السكنية المدمرة في مناطق مختلفة من القطاع، بعد عامين من العدوان.

في السياق ذاته، أفادت مصادر طبية فلسطينية، بوصول خمسة شهداء وأربعة مصابين إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، في ظل الخروق الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي.