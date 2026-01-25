Icon

استدعاء 845 مركبة بايك BJ40 موديلات 2021–2022

الأحد ٢٥ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٦:٠٧ مساءً
استدعاء 845 مركبة بايك BJ40 موديلات 2021–2022
المواطن - فريق التحرير

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 845 مركبة من طراز بايك BJ40 موديلات 2021 إلى 2022، وذلك في إطار حرصها على سلامة المستهلكين ومتابعة جودة المركبات في السوق المحلية.

وقالت وزارة التجارة عبر منصة إكس، إن سبب الاستدعاء يعود إلى احتمالية تشقق خزان تمدد سائل التبريد، ما قد يؤدي إلى تسرب السائل وتوقف المحرك عن العمل، الأمر الذي يزيد من خطر وقوع حادث أثناء القيادة.

ودعت وزارة التجارة مالكي المركبات المشمولة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة عبر موقع Recalls.sa، والتواصل مع شركة بترومين للسيارات على الرقم 8004420020 لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا، مشيرة إلى أن الرقم المرجعي للاستدعاء هو 26003.

 

