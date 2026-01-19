استقرار أسعار النفط

استقرت أسعار النفط، اليوم، عند التسوية.

وصعد خام برنت سنتًا واحدًا بما يعادل (0.02%) إلى (64.14) دولارًا للبرميل.

وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم فبراير (7) سنتات أو (0.12%) إلى (59.43) دولارًا للبرميل.