استقرار أسعار النفط

الثلاثاء ٢٠ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٤ صباحاً
المواطن - واس

استقرت أسعار النفط، اليوم، عند التسوية.

وصعد خام برنت سنتًا واحدًا بما يعادل (0.02%) إلى (64.14) دولارًا للبرميل.

وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم فبراير (7) سنتات أو (0.12%) إلى (59.43) دولارًا للبرميل.

