استقرار الدولار قرب أعلى مستوى له في أسبوعين

استقرّ سعر الدولار قرب أعلى مستوى له في أسبوعين مع بدء تداولات آسيا اليوم، مدعومًا بانحسار المخاوف بشأن فنزويلا، وتعليقات لمسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي تميل إلى التيسير النقدي، إلى جانب تحسّن شهية المخاطرة في وول ستريت.

وسجّل مؤشر الدولار الذي يقيس أداءه مقابل سلة من ست عملات، مستوى (98.36) مرتفعًا بنسبة (0.04%)، بعد أن أنهى سلسلة مكاسب استمرت أربعة أيام.

وانخفض الدولار الأسترالي بنسبة (0.1%) إلى (0.6713) دولار، وتراجع الدولار النيوزيلندي بنسبة (0.1%) إلى (0.5784) دولار، فيما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنسبة (0.2%) إلى (156.72) ينًا.

وتعرّض الدولار لضغوط إضافية عقب انكماش نشاط التصنيع في الولايات المتحدة خلال ديسمبر الماضي إلى أدنى مستوى له في (14) شهرًا.

واستقر الدولار أمام اليوان الصيني عند (6.983) يوانات، بينما انخفض اليورو بنسبة (0.1%) إلى (1.1713) دولار، وتراجع الجنيه الإسترليني بنسبة (0.1%) إلى (1.3533) دولار.

وفي سوق العملات المشفّرة، تراجعت بتكوين بنسبة (0.2%) إلى (93900.82) دولار، وانخفضت إيثر بنسبة (0.4%) إلى (3226.50) دولار.