استقرار الذهب مع ترقب المستثمرين للأوضاع في إيران وجرينلاند

استقر الذهب اليوم بعد أن هبط قرابة (1%) في وقت سابق من الجلسة، وسط ترقب المستثمرين للأوضاع في إيران وجرينلاند.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند (4619.54) دولارًا للأوقية (الأونصة)، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير (0.3%) عند (4623.80) دولارًا.

وفي المعادن النفيسة، هبطت الفضة في المعاملات الفورية (1.7%) عند (91.22) دولارًا للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى على الإطلاق ‌عند (93.57) دولارًا في وقت سابق من الجلسة.

وتراجع البلاتين في المعاملات الفورية (0.6%) عند (2369.02) دولارًا للأوقية، بعد أن بلغ ذروة قياسية عند (2478.50) دولارًا في (29) ديسمبر.

وخسر البلاديوم (1.1%) عند (1806.75) دولارات للأوقية.