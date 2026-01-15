استقرار الذهب مع ترقب المستثمرين للأوضاع في إيران وجرينلاند

Icon

مسؤول أممي: الدمار في غزة هائل والقيود الإسرائيلية تعرقل وصول الإغاثة Icon ابتكارات وجوائز عالمية.. المزارع "الجهني" يجسد قصة نجاح بمهرجان زيتون الجوف Icon "الرئاسي اليمني" يعين شائع الزنداني رئيسًا لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة Icon رئيس هيئة الترفيه يعلن أكبر جائزة لرمية التسع سهام  Icon موجة برد إلى ما دون الصفر على محافظة القريات Icon إصابة 4 أشخاص جراء انفجار في هولندا Icon الدولار يصعد مع تراجع طلبات إعانات البطالة في أمريكا Icon بتوجيه القيادة.. السعودية تقدم دعمًا جديدًا لميزانية الحكومة اليمنية Icon حرس الحدود يوضح عقوبة الدخول إلى الحدود البرية: السجن والغرامة Icon تنبيه من عوالق ترابية على منطقة نجران

الخميس ١٥ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٨:١٠ مساءً
المواطن - فريق التحرير

استقر الذهب اليوم بعد أن هبط قرابة (1%) في وقت سابق من الجلسة، وسط ترقب المستثمرين للأوضاع في إيران وجرينلاند.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند (4619.54) دولارًا للأوقية (الأونصة)، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير (0.3%) عند (4623.80) دولارًا.

وفي المعادن النفيسة، هبطت الفضة في المعاملات الفورية (1.7%) عند (91.22) دولارًا للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى على الإطلاق ‌عند (93.57) دولارًا في وقت سابق من الجلسة.

وتراجع البلاتين في المعاملات الفورية (0.6%) عند (2369.02) دولارًا للأوقية، بعد أن بلغ ذروة قياسية عند (2478.50) دولارًا في (29) ديسمبر.
وخسر البلاديوم (1.1%) عند (1806.75) دولارات للأوقية.

