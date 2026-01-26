Icon

الراجحي: انضمام 2.5 مليون شاب وفتاة للقطاع الخاص منذ 2020 Icon وزير البلديات والإسكان يُدشِّن مؤسسة NHC الأهلية لتعزيز الاستدامة والأثر المجتمعي Icon المنتدى السعودي للإعلام يحتفي بمسيرتي عبدالرحمن الشبيلي وبدر كريم Icon المنتدى السعودي للإعلام 2026 يوقع اتفاقية شراكة مع شركة إكسبو 2030 الرياض Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة الهند Icon جامعة نجران تُطلق هاكاثون الابتكار والحلول الذكية Icon 109 متسابقين يشاركون في رالي باها حائل تويوتا الدولي 2026 Icon “جامعة الفيصل” وبرعاية الأمير بندر بن سعود بن خالد تدشّن “أيام المهنة” Icon إتمام أول عملية طباعة ثلاثية الأبعاد للمعادن في الفضاء Icon هيئة المهندسين تعلن استحداث 6 شعب جديدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
صحة وطب‎

اضطرابات الشخصية قد تؤثر على جودة الحياة

الإثنين ٢٦ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٦ صباحاً
اضطرابات الشخصية قد تؤثر على جودة الحياة
المواطن - فريق التحرير

حذر مجلس الصحة الخليجي من مضاعفات الإصابة باضطرابات الشخصية، إذ إنها قد تؤثر على جودة حياة الشخص مما يؤدي إلى مشاكل، وأمراض نفسية، ومشاكل اجتماعية.

وأوضح المجلس أن فهم اضطرابات الشخصية هو الخطوة الأولى نحو حياة أكثر توازنًا، موضحًا أن اضطرابات الشخصية هي طريقة التفكير والشعور والتصرف التي تجعل الشخص مختلفاً عن الآخرين.

وأضاف المجلس: “تتأثر شخصية الفرد بالتجارب والبيئة المحيطة والخصائص الموروثة، وعادةً ما تظل شخصية الشخص كما هي بمرور الوقت، ويظهر الأشخاص المصابون باضطراب الشخصية تفكيراً أكثر جموداً وسلوكيات رد فعل تجعل من الصعب عليهم التكيف مع الموقف. غالباً ما تعطل هذه السلوكيات حياتهم الشخصية والمهنية والاجتماعية”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد