اضطرابات الشخصية قد تؤثر على جودة الحياة

حذر مجلس الصحة الخليجي من مضاعفات الإصابة باضطرابات الشخصية، إذ إنها قد تؤثر على جودة حياة الشخص مما يؤدي إلى مشاكل، وأمراض نفسية، ومشاكل اجتماعية.
وأوضح المجلس أن فهم اضطرابات الشخصية هو الخطوة الأولى نحو حياة أكثر توازنًا، موضحًا أن اضطرابات الشخصية هي طريقة التفكير والشعور والتصرف التي تجعل الشخص مختلفاً عن الآخرين.
وأضاف المجلس: “تتأثر شخصية الفرد بالتجارب والبيئة المحيطة والخصائص الموروثة، وعادةً ما تظل شخصية الشخص كما هي بمرور الوقت، ويظهر الأشخاص المصابون باضطراب الشخصية تفكيراً أكثر جموداً وسلوكيات رد فعل تجعل من الصعب عليهم التكيف مع الموقف. غالباً ما تعطل هذه السلوكيات حياتهم الشخصية والمهنية والاجتماعية”.