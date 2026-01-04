اقتران القمر والمشتري ورأسي التوأم في سماء المملكة

انطلاق رالي داكار السعودية بنسخته السابعة.. وغدًا أولى المراحل الرسمية الاتحاد يتغلّب على التعاون في دوري روشن ختام منافسات الملاك الدوليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 منتخب السنغال يتأهل لربع نهأئي كأس الأمم الأفريقية ثامر بن هادي الشمري ينال درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى الأرصاد: موجة برد وصقيع إلى ما دون الصفر على القريات أول قمر عملاق في 2026 يزين سماء المملكة وزير المالية يعتمد خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2026م سلمان للإغاثة يوزّع 1.599 سلة غذائية و1.599 كرتون تمر في البقاع بلبنان ترامب ينشر صورة للرئيس الفنزويلي.. مكبلًا بالأصفاد ومعصوب العينين
رُصد من سماء منطقة الحدود الشمالية مساء أمس، مشهدٌ فلكي لافت، تمثّل في اقترانٍ جميل بين القمر وكوكب المشتري، إلى جانب نجمي رأس التوأم المقدم ورأس التوأم المؤخر (Pollux & Castor).
وأوضح عضو نادي الفلك والفضاء عدنان خليفة، أن هذا الاقتران يُعد من الظواهر الفلكية التي تُشاهد دوريًا، إلا أن وضوحه هذه المرة كان مميزًا بفضل صفاء الأجواء وانخفاض مستوى التلوث الضوئي في المنطقة، مما أتاح فرصة مثالية للرصد بالعين المجردة، وكذلك باستخدام المناظير الفلكية.
ويأتي هذا الحدث ضمن سلسلة من الظواهر الفلكية التي تشهدها سماء المملكة خلال الفترة الحالية، والتي تُعد فرصة لهواة الرصد والتصوير الفلكي لمتابعة جمال الكون واتساعه.