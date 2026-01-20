اكتمال الاستعدادات لانطلاق مهرجان ماراثون الرياض الدولي 2026

أنهت العاصمة الرياض استعداداتها لاستضافة النسخة الخامسة من ماراثون الرياض الدولي ٢٠٢٦، الذي ينظّمه الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، ويقام في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن خلال الفترة من ٢٨ إلى ٣١ يناير ٢٠٢٦، حيث تشهد هذه النسخة إطلاق “مهرجان ماراثون الرياض” للمرة الأولى، إلى جانب إقامة سباقات الماراثون المعتمدة.

وتنطلق الأربعاء -الموافق 28 يناير- فعاليات المهرجان، بالتعاون مع وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لألعاب القوى، ويشهد المهرجان فعاليات ترفيهية متنوعة، تشمل عروضاً موسيقية حية، وفقرات استعراضية، وعروضاً تراثية وثقافية، وفقرات تفاعلية تناسب جميع الفئات العمرية، وتقام -داخل قرية السباق وعلى امتداد مناطق التجمع- بمشاركة فرق محلية وعالمية، في إطار يعزّز التفاعل المجتمعي ويثري تجربة الزوار.

مهرجان ماراثون الرياض الدولي 2026

وتُختتم فعاليات المهرجان في يومه الأخير، بإقامة سباقات الماراثون، التي تشمل أربع فئات رئيسية، تنطلق جميعها من داخل الجامعة، وهي: الماراثون الكامل (٤٢ كم)، ونصف الماراثون (٢١ كم)، وسباق ١٠ كم، وسباق ٥ كم المخصص للعائلات والمبتدئين، ضمن تجربة رياضية مجتمعية تستهدف مختلِف الأعمار ومستويات اللياقة البدنية.

ويُقام سباقا ٥ و١٠ كلم بالكامل داخل شوارع حرم الجامعة، بينما تمتد مسارات سباقي ٢١ و٤٢ كلم خارج أسوارها، مرورًا بعدد من الطرق الرئيسية في شمال الرياض، تشمل أجزاء من طريق الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، وطريق أنس بن مالك، وطريق أبي بكر الصديق الفرعي، وطريق عثمان بن عفان، وطريق الثمامة، على أن تكون نقطة النهاية لجميع السباقات داخل الجامعة.

وأوضحت اللجنة المنظمة للماراثون أنه سيتم إغلاق عدد من الطرق بشكل جزئي أو كلّي خلال فترات السباقات، وفقاً لكل مسار وزمنه، داعية مستخدمي الطرق المحيطة إلى التخطيط المسبق للرحلات والاطلاع على المسارات البديلة، مع التأكيد على إعادة فتح الطرق تدريجياً بعد انتهاء المنافسات.

كما دعت اللجنة المنظمة المشاركين والجمهور إلى استخدام قطار الرياض للوصول إلى موقع الفعالية، تجنبًا للازدحام المروري، مؤكدة أن محطة جامعة الأميرة نورة (PNU 2) تُعد الأقرب إلى قرية السباق ومناطق الفعاليات.

ويعد مهرجان ماراثون الرياض حدثاً رياضياً نوعياً يجسّد مفهوم الرياضة كأسلوب حياة، ضمن إطار يوازن بين تعزيز النشاط البدني وجودة الحياة، والحرص على تنظيم فعالية كبرى تراعي انسيابية الحركة وتقليل الازدحام، بما يضمن تجربة آمنة ومتكاملة للمشاركين والجمهور. ويأتي ذلك انعكاساً لاهتمام الاتحاد السعودي للرياضة للجميع واللجنة المنظمة بتقديم تجربة استثنائية وفق أعلى المعايير التنظيمية، إلى جانب استمرار اعتماد الماراثون من قبل الاتحاد الدولي لألعاب القوى (World Athletics) ضمن فئة سباقات النخبة للطرق (Elite Road Race) للعام الخامس على التوالي.