اكتمال وصول القوات المشاركة في رماح النصر 2026 Icon النصر يخطف وصافة دوري روشن بفوز مثير على الشباب Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالات هاتفية من وزراء خارجية إسبانيا وتركيا والعراق والأردن Icon نيجيريا تفوز على مصر ويحصد المركز الثالث بكأس الأمم الأفريقية Icon 3 سلوكيات يجب الالتزام بها عند شرب ماء زمزم Icon إسعاف المنية يقدم 34 مهمة خلال أسبوع بتمويل من سلمان للإغاثة Icon السفير آل جابر يعزي في وفاة علي سالم البيض Icon التحقيق مع عيدروس الزُبيدي في قضايا فساد كبرى ونهب لأراضي الدولة واحتكار لعائدات النفط Icon الأهلي يتغلّب على الخلود بهدف دون مقابل Icon شبكة إيجار: لا سندات قبض يدوية للعقود المحصورة في الدفع الإلكتروني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

السبت ١٧ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٣ مساءً
اكتمال وصول القوات المشاركة في رماح النصر 2026
المواطن - فريق التحرير

اكتمل وصول القوات المشاركة في تمرين رماح النصر 2026، الذي يُنفَّذ في مركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي، بهدف تعزيز العلاقات العسكرية، وتبادل الخبرات، وتوحيد مفاهيم العمليات الجوية المشتركة.

ويشارك في تمرين رماح النصر 2026، الذي يُعد من أكبر التمارين العسكرية وأكثرها تعقيدًا في المنطقة، أفرع القوات المسلحة، ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة، والقيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى قوات من 15 دولة شقيقة وصديقة بينها 5 دول بصفة مراقبين.

