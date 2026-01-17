اكتمال وصول القوات المشاركة في رماح النصر 2026 النصر يخطف وصافة دوري روشن بفوز مثير على الشباب فيصل بن فرحان يتلقى اتصالات هاتفية من وزراء خارجية إسبانيا وتركيا والعراق والأردن نيجيريا تفوز على مصر ويحصد المركز الثالث بكأس الأمم الأفريقية 3 سلوكيات يجب الالتزام بها عند شرب ماء زمزم إسعاف المنية يقدم 34 مهمة خلال أسبوع بتمويل من سلمان للإغاثة السفير آل جابر يعزي في وفاة علي سالم البيض التحقيق مع عيدروس الزُبيدي في قضايا فساد كبرى ونهب لأراضي الدولة واحتكار لعائدات النفط الأهلي يتغلّب على الخلود بهدف دون مقابل شبكة إيجار: لا سندات قبض يدوية للعقود المحصورة في الدفع الإلكتروني
اكتمل وصول القوات المشاركة في تمرين رماح النصر 2026، الذي يُنفَّذ في مركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي، بهدف تعزيز العلاقات العسكرية، وتبادل الخبرات، وتوحيد مفاهيم العمليات الجوية المشتركة.
ويشارك في تمرين رماح النصر 2026، الذي يُعد من أكبر التمارين العسكرية وأكثرها تعقيدًا في المنطقة، أفرع القوات المسلحة، ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة، والقيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى قوات من 15 دولة شقيقة وصديقة بينها 5 دول بصفة مراقبين.