اكتمال وصول القوات المشاركة في رماح النصر 2026

اكتمل وصول القوات المشاركة في تمرين رماح النصر 2026، الذي يُنفَّذ في مركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي، بهدف تعزيز العلاقات العسكرية، وتبادل الخبرات، وتوحيد مفاهيم العمليات الجوية المشتركة.

ويشارك في تمرين رماح النصر 2026، الذي يُعد من أكبر التمارين العسكرية وأكثرها تعقيدًا في المنطقة، أفرع القوات المسلحة، ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة، والقيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى قوات من 15 دولة شقيقة وصديقة بينها 5 دول بصفة مراقبين.