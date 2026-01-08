الأخضر تحت 23 عامًا يختتم تدريباته لمواجهة الأردن في كأس آسيا بدء أعمال صيانة جسر طريق الأمير محمد بن فهد بالظهران القادسية يفوز على النصر في دوري روشن تنبيه من أتربة مثارة على سكاكا ودومة الجندل شركة الفنار تعلن عن 99 وظيفة شاغرة 160 صقرًا للملاك المحليين تتنافس على 12 كأسًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 كلية الملك فهد الأمنية تنفذ المشروع السنوي للسير الطويل للعسكريين والطلبة “الخلوة قديمًا” ملاذ المصلّين في الظروف المناخية القاسية تظاهرات واحتجاجات في أمريكا بعد مقتل امرأة بنيران موظفي الهجرة رئيس هيئة الترفيه: 12 مليون زائر يعكسون الإقبال المتصاعد على موسم الرياض
اختتم المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، تدريباته استعدادًا لمواجهة المنتخب الأردني، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة.
وأجرى لاعبو المنتخب حصتهم التدريبية مساء اليوم على ملاعب التدريبات بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مرانًا لياقيًا، تلاه مران تكتيكي، واختتمت الحصة بمناورة على كامل مساحة الملعب.
من جهة أخرى، استبعد المدرب لويجي دي بياجو اللاعب عبدالله رديف وذلك نظير تعرضه لتمزق في باطن القدم اليمنى، خلال مباراة المنتخب السعودي أمام قرغيزستان في الجولة الماضية.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة الأولى من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026، وإلى جانبه منتخبات فيتنام، الأردن، وقيرغيزستان.