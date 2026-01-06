Icon

الثلاثاء ٦ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢٥ مساءً
الأخضر تحت 23 يفوز على قرغيزستان بافتتاح مشواره في كأس آسيا
المواطن - فريق التحرير

افتتح المنتخب السعودي تحت 23 عاما مشواره في كأس آسيا، بفوز ثمين على منتخب قرغيزستان، بهدف دون رد، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وأحرز هدف الفوز لأخضر الشباب اللاعب راكان الغامدي عند الدقيقة 88، ليمنح الأخضر أول 3 نقاط في البطولة.

وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، فاز منتخب فيتنام على منتخب الأردن بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي أُقيم على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

