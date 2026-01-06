السعودية تؤكد دعمها لسيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيها: ركن أساسي لاستقرار المنطقة الأخضر تحت 23 يفوز على قرغيزستان بافتتاح مشواره في كأس آسيا وزير الرياضة يفتتح منافسات كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 “السعودية” في جدة مصر تؤكد دعمها الكامل لوحدة وسيادة الصومال الأمم المتحدة ترحب بدعوة رئيس مجلس القيادة اليمني لعقد مؤتمر حوار جنوبي في السعودية أمير منطقة الرياض يزور مفتي عام المملكة هيونداي موتور تخطط لنشر روبوتات شبيهة بالبشر في مصانعها انطلاق التسجيل في هاكاثون GenAI لتمكين المواهب الوطنية في الذكاء الاصطناعي رئيس هيئة الترفيه يعلن طرح تذاكر فعالية “Fanatics Flag Football Classic” سلمان للإغاثة يوزّع 1.000 سلة غذائية في محلية الروصيرص في السودان
افتتح المنتخب السعودي تحت 23 عاما مشواره في كأس آسيا، بفوز ثمين على منتخب قرغيزستان، بهدف دون رد، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، في الجولة الأولى من دور المجموعات.
وأحرز هدف الفوز لأخضر الشباب اللاعب راكان الغامدي عند الدقيقة 88، ليمنح الأخضر أول 3 نقاط في البطولة.
وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، فاز منتخب فيتنام على منتخب الأردن بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي أُقيم على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
نهاية المباراة |
خطوتنا الأولى في البطولة ☑️#معاك_يالأخضر | #AFCU23 pic.twitter.com/HnGRZBA4hk
— المنتخب السعودي (@SaudiNT) January 6, 2026