الأردن.. تحذيرات من سيول ورياح قوية

الخميس ٨ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٣ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

تشير التوقعات الجوية إلى تأثر المملكة الأردنية يوم غد الجمعة بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز شمال جزيرة قبرص، ما يؤدي إلى انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وأجواء باردة وغائمة في مختلف المناطق.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، عن إدارة الأرصاد الجوية القول: “تبدأ الهطولات المطرية مع ساعات الصباح في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى، قبل أن تمتد تدريجيا إلى معظم مناطق المملكة ومع ساعات العصر تعبر الجبهة الهوائية الباردة، حيث يشتد سقوط الأمطار، وتكون غزيرة أحيانا في شمال ووسط المملكة والمناطق الجنوبية الغربية، إضافة إلى مناطق الأغوار والبحر الميت، وقد تصحبها العواصف الرعدية وتساقط البَرَد، ما يؤدي إلى تشكّل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة وارتفاع منسوب المياه”.

وأضافت: “وتضعف شدة الهطولات خلال ساعات الليل المتأخرة، مع احتمال محدود لهطول زخات خفيفة ومتقطعة من الثلج الممزوج بالمطر على قمم جبال الشراة العالية، إضافة إلى تشكّل الضباب في العديد من المناطق، خاصة المرتفعات الجبلية. كما تنشط الرياح الغربية إلى الشمالية الغربية، مع هبات قوية قد تصل سرعتها إلى ما بين 50 و65 كم/ساعة”.

