الأرصاد: موجة برد وصقيع إلى ما دون الصفر على القريات 

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من موجة برد على محافظة القريات بمنطقة الجوف يوم غد الأحد.

وتوقع المركز في تقريره أن تتأثر القريات بموجة باردة مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة من (صفر م) إلى (3 م تحت الصفر)، بالإضافة إلى تكون الصقيع.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر – بمشيئة الله تعالى – من الساعة 02:00 حتى الساعة 08:00 من صباح يوم غد الأحد.