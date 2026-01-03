الأرصاد: موجة برد وصقيع إلى ما دون الصفر على القريات 

أول قمر عملاق في 2026 يزين سماء المملكة وزير المالية يعتمد خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2026م سلمان للإغاثة يوزّع 1.599 سلة غذائية و1.599 كرتون تمر في البقاع بلبنان ترامب ينشر صورة للرئيس الفنزويلي.. مكبلًا بالأصفاد ومعصوب العينين الفتح يفوز على الشباب بهدفين في دوري روشن وصول الأرض إلى أقرب نقطة من الشمس مساء اليوم ترامب: هجوم فنزويلا لم يره العالم منذ الحرب العالمية الثانية 700 ألف طالب وطالبة بتعليم الشرقية يبدؤون اختبارات الفصل الدراسي الأول غدًا قمر الذئب يزين سماء السعودية مصر تدعو إلى التهدئة ودعم مسار السلام في اليمن
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من موجة برد على محافظة القريات بمنطقة الجوف يوم غد الأحد.
وتوقع المركز في تقريره أن تتأثر القريات بموجة باردة مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة من (صفر م) إلى (3 م تحت الصفر)، بالإضافة إلى تكون الصقيع.
وبيّن المركز أن الحالة ستستمر – بمشيئة الله تعالى – من الساعة 02:00 حتى الساعة 08:00 من صباح يوم غد الأحد.