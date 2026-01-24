الأسباب العلمية وراء الإعصار القمعي في أملج

المنتدى السعودي للإعلام.. حين يصبح الفن دبلوماسية والهوية السعودية رسالة عالمية المنتدى السعودي للإعلام 2026 يستكشف أسرار الحوارات المؤثرة وأدوات التأثير في الجماهير هيفاء وهبي وأحمد سعد يقدمان ليلة غنائية مميزة على مسرح محمد عبده أرينا المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزير الاستثمار الأهلي يتغلب على نيوم بثلاثة أهداف نظيفة 3 تحت الصفر.. موجة باردة على طريف دوري روشن.. الاتفاق يتغلّب على الخلود بهدفين مقابل هدف الخليج والشباب يتعادلان سلبًا في الجولة الـ 18 من دوري روشن وزارة الداخلية تعلن تحديث لائحة مسؤوليات مختصي السلامة والأمن الصناعي طريقة الاستعلام عن الدعم السكني وتوضيح بشأن موعد الإيداع
كشف حسين القحطاني، المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، عن العوامل الجوية التي أدت إلى رصد إعصار قمعي شمال شرق محافظة أملج.
وأوضح القحطاني، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن هذه الظاهرة الجوية نشأت نتيجة الرياح الهابطة الشديدة المصاحبة للسحب الركامية الرعدية الممطرة، مشيرًا إلى أن تداخل هذه العوامل مع هبات الرياح المتسارعة ساهم بشكل مباشر في تشكّل الإعصار.