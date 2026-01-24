الأسباب العلمية وراء الإعصار القمعي في أملج

كشف حسين القحطاني، المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، عن العوامل الجوية التي أدت إلى رصد إعصار قمعي شمال شرق محافظة أملج.

وأوضح القحطاني، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن هذه الظاهرة الجوية نشأت نتيجة الرياح الهابطة الشديدة المصاحبة للسحب الركامية الرعدية الممطرة، مشيرًا إلى أن تداخل هذه العوامل مع هبات الرياح المتسارعة ساهم بشكل مباشر في تشكّل الإعصار.