الأسهم الآسيوية تفتتح تعاملاتها بقفزة قوية 

سجلت أسواق الأسهم الآسيوية ارتفاعات حادة، اليوم، مع انطلاق أول أسبوع تداول في العام الجديد مدفوعة باستمرار الصعود القوي لأسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات منذ نهاية 2025.

ففي اليابان، قفز مؤشر “نيكي 225” بنسبة (2.7%) ليصل إلى أعلى مستوى له في شهرين، بينما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا “توبكس” بنسبة (2.1%) مسجلًا مستوى قياسيًا جديدًا عند (3,486) نقطة، وقفزت أسهم شركتي “أدفانتست” و”طوكيو إلكترون” لصناعة الرقائق بأكثر من (6%).

وفي كوريا الجنوبية، صعد مؤشر “كوسبي” بنحو (3%) ليسجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند (4,434.27) نقطة، بدعم من مكاسب قوية لأسهم “سامسونج إلكترونيكس” و”إس كيه هاينكس” التي ارتفعت بين (3%) و(6%).

أما في الصين، فارتفع مؤشر “شنجهاي شينز CSI 300” للأسهم القيادية بنسبة (1.6%)، في حين صعد مؤشر “شنجهاي” المركب بنسبة (1.1%)، واستقر مؤشر “هانج سنج” في هونج كونج دون تغيير يُذكر، بعد أن أنهى جلسة الجمعة على مكاسب قاربت (3%).