شاطئ جيدانة.. وجهة بحرية جديدة تعزز السياحة وجودة الحياة في جازان Icon القادسية يفوز على الحزم بخماسية Icon وظائف شاغرة في هيئة التقييس الخليجية Icon وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي Icon وظائف شاغرة بـ شركة السودة للتطوير Icon وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي Icon وظائف شاغرة لدى شركة كاتريون للتموين Icon وظائف شاغرة بـ شركة الحاج حسين رضا Icon خلاف أسري.. القبض على المتهمين في جريمة قتل بنجران Icon أمانة الرياض تفتتح كليًا جسر طريق الحائر عند تقاطعه مع وادي حنيفة

الأكاديمية الصحية تعلن بدء التقديم على 3 برامج تدريبية

الأحد ١٨ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٦:٢٩ مساءً
الأكاديمية الصحية تعلن بدء التقديم على 3 برامج تدريبية
المواطن - واس

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية اليوم، بدء التقديم على (3) برامج تدريبية من برامج الأكاديمية الصحية، تتمثل في برنامج مساعد طبيب أسنان، وبرنامج فني رعاية المرضى، وبرنامج فني الترميز الطبي، التي تمنح من خلالها المتدربين المهارات والمعارف اللازمة، وتؤهلهم لمزاولة المهنة بعد اجتياز الاختبارات ومتطلبات البرامج.

وأتاحت الهيئة التقديم على البرامج، من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالأكاديمية الصحية، وذلك اعتبارًا من اليوم تاريخ 18 حتى 20 يناير لبرنامج فني الترميز الطبي، ومن 18 حتى 24 يناير لبرنامجي مساعد طبيب أسنان, وفني رعاية مرضى.

ودعت الهيئة الراغبين في التقديم إلى الاطلاع على متطلبات القبول في البرامج من خلال البوابة، والتأكد من إرفاق جميع المتطلبات لكل تخصص، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للأكاديمية الصحية: هنا.

