الأكاديمية الصحية تعلن بدء التقديم على 3 برامج تدريبية

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية اليوم، بدء التقديم على (3) برامج تدريبية من برامج الأكاديمية الصحية، تتمثل في برنامج مساعد طبيب أسنان، وبرنامج فني رعاية المرضى، وبرنامج فني الترميز الطبي، التي تمنح من خلالها المتدربين المهارات والمعارف اللازمة، وتؤهلهم لمزاولة المهنة بعد اجتياز الاختبارات ومتطلبات البرامج.
وأتاحت الهيئة التقديم على البرامج، من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالأكاديمية الصحية، وذلك اعتبارًا من اليوم تاريخ 18 حتى 20 يناير لبرنامج فني الترميز الطبي، ومن 18 حتى 24 يناير لبرنامجي مساعد طبيب أسنان, وفني رعاية مرضى.
ودعت الهيئة الراغبين في التقديم إلى الاطلاع على متطلبات القبول في البرامج من خلال البوابة، والتأكد من إرفاق جميع المتطلبات لكل تخصص، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للأكاديمية الصحية: هنا.