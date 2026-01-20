الأمم المتحدة تدعو الاحتلال الإسرائيلي لوقف إجراءات التشظي الجغرافي والتهجير بالقدس الشرقية

Icon

الثلاثاء ٢٠ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٠ مساءً
المواطن - فريق التحرير

دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، إسرائيل إلى وقف الإجراءات التي تؤدي إلى التشظي الجغرافي والديمغرافي الفلسطيني فورًا، بما يشمل التهجير القسري والتوسع الاستيطاني في القدس الشرقية ومحيطها.

وحذر المكتب في بيان اليوم، من أن التوسع الاستيطاني وإعادة توجيه الطرق قد يؤديان إلى فصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية وتمزيق التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها، بما يفاقم مخاطر التهجير القسري.

وذكر المكتب أن وتيرة التهجير القسري للفلسطينيين في القدس الشرقية تتسارع، مع تزايد عمليات الهدم والإخلاء في سلوان جنوب البلدة القديمة، بالتوازي مع استمرار التوسع الاستيطاني في منطقة (E1) الواقعة بين القدس الشرقية ورام الله وبيت لحم.

وأشار البيان إلى أن محكمة العدل الدولية أكدت في يوليو 2024 أن سياسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها الإخلاء القسري وعمليات الهدم الواسعة للمنازل، تتعارض مع حظر التهجير القسري المنصوص عليه في اتفاقية جنيف الرابعة، وخلصت إلى ضرورة إنهاء الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن ذلك وقف الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء المستوطنين.

وفي منطقة (E1)، بين المكتب أن السلطات الإسرائيلية نشرت في (10) ديسمبر عطاءات لبناء (3,401) وحدة استيطانية، وأعلنت في 8 يناير عن بدء وشيك لبناء طريق لتحويل حركة المرور الفلسطينية بعيدًا عن المنطقة، مع تخصيص طريق رئيس لحركة المرور الإسرائيلية، وأشار إلى أن مجتمعات فلسطينية عدة أُبلغت بتأثرها بالمشروع، ومُنحت مهلة (45) يومًا للاعتراض.

