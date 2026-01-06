Icon

أكدت التزامها بدعم اليمنيين للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية مستدامة وشاملة لإنهاء النزاع في اليمن

الأمم المتحدة ترحب بدعوة رئيس مجلس القيادة اليمني لعقد مؤتمر حوار جنوبي في السعودية

الثلاثاء ٦ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤١ مساءً
المواطن - واس

رحّب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بدعوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي لعقد مؤتمر حوار جنوبي في الرياض.

وقال دوجاريك في تصريح لوكالة الأنباء السعودية (واس): إن الأمم المتحدة تتابع عن كثب التطورات الأخيرة في شرق وجنوب اليمن، مؤكدًا تأييد المنظمة الدولية لحل الخلافات عبر الحوار.

وأشار إلى أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن يواصل انخراطه المباشر مع جميع الأطراف اليمنية والإقليمية ذات الصلة، مجددًا التزام الأمم المتحدة بدعم اليمنيين للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية مستدامة وشاملة لإنهاء النزاع في اليمن.

