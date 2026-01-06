الأمم المتحدة ترحب بدعوة رئيس مجلس القيادة اليمني لعقد مؤتمر حوار جنوبي في السعودية

هيونداي موتور تخطط لنشر روبوتات شبيهة بالبشر في مصانعها انطلاق التسجيل في هاكاثون GenAI لتمكين المواهب الوطنية في الذكاء الاصطناعي رئيس هيئة الترفيه يعلن طرح تذاكر فعالية “Fanatics Flag Football Classic” سلمان للإغاثة يوزّع 1.000 سلة غذائية في محلية الروصيرص في السودان جامعة الملك خالد تقر إنشاء جمعية فلسفية وتحمي الملكية الفكرية سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10290 نقطة أمانة الباحة تطرح 44 فرصة استثمارية متنوعة في الحجرة النيابة العامة تحذر من جريمة التحرّش الإلكتروني: تشمل الوسائل التقنية حديثة ضبط مواقع مخالفة لتجميع وتخزين الإطارات التالفة في جدة أمير الحدود الشمالية يستقبل أهالي رفحاء ويدشّن مشروعات تنموية وتعليمية بقيمة 262 مليون ريال
رحّب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بدعوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي لعقد مؤتمر حوار جنوبي في الرياض.
وقال دوجاريك في تصريح لوكالة الأنباء السعودية (واس): إن الأمم المتحدة تتابع عن كثب التطورات الأخيرة في شرق وجنوب اليمن، مؤكدًا تأييد المنظمة الدولية لحل الخلافات عبر الحوار.
وأشار إلى أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن يواصل انخراطه المباشر مع جميع الأطراف اليمنية والإقليمية ذات الصلة، مجددًا التزام الأمم المتحدة بدعم اليمنيين للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية مستدامة وشاملة لإنهاء النزاع في اليمن.