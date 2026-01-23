الأمم المتحدة: سكان غزة يواجهون صعوبة في تلبية احتياجاتهم

موجة برد شديدة متوقعة تؤثر في 40 ولاية أمريكية إحباط محاولة تهريب 13 كيلوجرامًا من الحشيش في جازان ورثة عبد الحليم حافظ يلاحقون العندليب الأبيض قضائيًا وظائف إدارية شاغرة في شركة EY القبض على مواطن لنقله وإيوائه 47 مخالفًا لنظام أمن الحدود بالرياض لقطات لهطول أمطار الخير على منطقة تبوك تقلبات جوية وأمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة وظائف شاغرة بـ مركز أرامكو الطبي سلمان للإغاثة يعيد تشغيل أقسام الولادة والعمليات بعدد من مستشفيات قطاع غزة الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية أوغندا
أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” أن السكان في جميع أنحاء غزة يواجهون صعوبة في تلبية احتياجاتهم مع استمرار القيود على توسيع نطاق المساعدات الإنسانية.
وأفاد مكتب “أوتشا” أن شركاء الأمم المتحدة الذين يقدمون مساعدات الإيواء الطارئة تمكنوا من الوصول إلى أكثر من 13.000 أسرة منذ يوم الأحد الماضي وحتى الأربعاء.
ونقل المكتب عن الشركاء المسؤولين عن إدارة المواقع أنه نظرًا لقيود القدرات والتمويل، فإنهم لا يستطيعون حاليًا تقديم الدعم إلا لنحو 40% من مواقع النزوح البالغ عددها 970 موقعًا في جميع أنحاء غزة.
وعن الوضع في الضفة الغربية، أوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن أكثر من 100 أسرة فلسطينية من خمسة تجمعات سكانية في وسط الضفة الغربية نزحت خلال أسبوعين فقط بين 6 و19 يناير، وذلك يرجع
إلى هجمات المستوطنين المستمرة وتهديداتهم وترهيبهم، موضحًا أن تلك الهجمات منعت السكان من الوصول إلى منازلهم وأراضيهم الرعوية ومصادر المياه.
وأفاد صندوق الأمم المتحدة للسكان أمس بأن العمليات المستمرة التي تقوم بها القوات الإسرائيلية، إلى جانب عنف المستوطنين وقيود الحركة، لا تزال تعيق وصول الناس إلى المدارس وأماكن العمل والأسواق والرعاية الصحية.
وتقدّر الوكالة أن أكثر من 230 ألف امرأة وفتاة، بمن فيهن ما يقرب من 15 ألف امرأة حامل، يواجهن صعوبة في الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية بسبب تصاعد العنف.