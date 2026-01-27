الأمن السيبراني يصدر تحذيرًا عالي الخطورة بشأن منتجات TP-Link

وصول التوأم الملتصق التنزاني لايتيينس ولوفنس إلى الرياض القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 144 كيلو قات في عسير إصابة الفنان سامح الصريطي بجلطة في المخ ارتفاع أسعار النفط مع تأثر الإنتاج والمصافي في أمريكا ضبط 15 مقيمًا لاستغلالهم الرواسب في الرياض سكني: العمل لايزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم السكني التأمينات توضح آلية استحقاق الاشتراكات واحتساب الغرامات إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان وولي العهد.. وصول التوأم الملتصق التنزاني نانسي ونايس إلى الرياض إنجاز سعودي عالمي.. زراعة كبد مريض بالروبوت الشؤون الإسلامية توزّع مصحف المدينة النبوية للمكفوفين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الاثنين 26 يناير 2026، تنبيهاً أمنياً مصنفاً بـ عالي الخطورة (رقم 7197-2026)، شدد فيه على ضرورة قيام مستخدمي منتجات شركة TP-Link بتطبيق التحديثات الأمنية العاجلة.
وأكد المركز على أهمية الترقية إلى أحدث الإصدارات المتاحة لسد الثغرات الأمنية المحتملة، مشيراً إلى أن الشركة المصنعة قد وفرت تفاصيل التحديثات عبر موقعها الرسمي، مما يستدعي استجابة سريعة لضمان أمن المعلومات والأجهزة.”