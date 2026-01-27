Icon

وصول التوأم الملتصق التنزاني لايتيينس ولوفنس إلى الرياض Icon القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 144 كيلو قات في عسير Icon إصابة الفنان سامح الصريطي بجلطة في المخ Icon ارتفاع أسعار النفط مع تأثر الإنتاج والمصافي في أمريكا Icon ضبط 15 مقيمًا لاستغلالهم الرواسب في الرياض Icon سكني: العمل لايزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم السكني Icon التأمينات توضح آلية استحقاق الاشتراكات واحتساب الغرامات Icon إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان وولي العهد.. وصول التوأم الملتصق التنزاني نانسي ونايس إلى الرياض Icon إنجاز سعودي عالمي.. زراعة كبد مريض بالروبوت Icon الشؤون الإسلامية توزّع مصحف المدينة النبوية للمكفوفين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم

الأمن السيبراني يصدر تحذيرًا عالي الخطورة بشأن منتجات TP-Link

الثلاثاء ٢٧ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣١ صباحاً
الأمن السيبراني يصدر تحذيرًا عالي الخطورة بشأن منتجات TP-Link
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الاثنين 26 يناير 2026، تنبيهاً أمنياً مصنفاً بـ عالي الخطورة (رقم 7197-2026)، شدد فيه على ضرورة قيام مستخدمي منتجات شركة TP-Link بتطبيق التحديثات الأمنية العاجلة.

وأكد المركز على أهمية الترقية إلى أحدث الإصدارات المتاحة لسد الثغرات الأمنية المحتملة، مشيراً إلى أن الشركة المصنعة قد وفرت تفاصيل التحديثات عبر موقعها الرسمي، مما يستدعي استجابة سريعة لضمان أمن المعلومات والأجهزة.”

قد يهمّك أيضاً
الأمن السيبراني يُحذّر من ثغرات خطيرة في أجهزة TP-Link

الأمن السيبراني يُحذّر من ثغرات خطيرة في أجهزة TP-Link

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد