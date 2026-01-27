الأمن السيبراني يصدر تحذيرًا عالي الخطورة بشأن منتجات TP-Link

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الاثنين 26 يناير 2026، تنبيهاً أمنياً مصنفاً بـ عالي الخطورة (رقم 7197-2026)، شدد فيه على ضرورة قيام مستخدمي منتجات شركة TP-Link بتطبيق التحديثات الأمنية العاجلة.

وأكد المركز على أهمية الترقية إلى أحدث الإصدارات المتاحة لسد الثغرات الأمنية المحتملة، مشيراً إلى أن الشركة المصنعة قد وفرت تفاصيل التحديثات عبر موقعها الرسمي، مما يستدعي استجابة سريعة لضمان أمن المعلومات والأجهزة.”