الأمن العام يحدد عقوبة التسول.. السجن والغرامة

حدد الأمن العام عقوبة من يمتهن التسول أو يحرض غيره أو يتفق معه أو يساعده.
وأوضح الأمن العامن، عبر حسابه في منصة إكس: “يعاقب كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده – بأي صورة كانت- على امتهان التسول بالسجن مدة تصل إلى 6 أشهر أو بغرامة تصل إلى 50 ألف ريال أو بهما معًا”.
ودعا الأمن العام للإبلاغ عن حالات التسول من خلال الاتصال على 911 في مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة.
