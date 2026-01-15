الأمن الغذائي تطرح المناقصة الأولى لاستيراد القمح لهذا العام

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي اليوم، عن طرح المناقصة الأولى لاستيراد القمح لهذا العام، وذلك بكمية (595) ألف طن للتوريد خلال الفترة (أبريل – مايو 2026م).

وأكد معالي رئيس الهيئة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن الكمية المطروحة تأتي في إطار الخطط الإستراتيجية للهيئة للحفاظ على المخزونات من القمح، وتلبية احتياجات شركات المطاحن.

وأبان أن الكمية موزعة على (10) بواخر، بواقع (3) بواخر لميناء جدة الإسلامي، و(4) بواخر لميناء ينبع التجاري، وباخرتين لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وباخرة لميناء جازان.