الأهلي يتغلّب على الخلود بهدف دون مقابل

تغلّب فريق الأهلي على نظيره الخلود بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم “دوري روشن”.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، وخلال الشوط الثاني تمكّن فريق الأهلي من إحراز هدفه الوحيد عند الدقيقة (74) عن طريق لاعبه إيفان توني، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بهدف دون مقابل.

وبهذه النتيجة رفع فريق الأهلي رصيده إلى (34) نقطة في المركز الثاني مؤقتًا، فيما تجمّد رصيد الخلود عند (12) نقطة في المركز الثالث عشر مؤقتًا، لحين استكمال مباريات الجولة.