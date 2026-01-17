Icon

اكتمال وصول القوات المشاركة في رماح النصر 2026 Icon النصر يخطف وصافة دوري روشن بفوز مثير على الشباب Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالات هاتفية من وزراء خارجية إسبانيا وتركيا والعراق والأردن Icon نيجيريا تفوز على مصر ويحصد المركز الثالث بكأس الأمم الأفريقية Icon 3 سلوكيات يجب الالتزام بها عند شرب ماء زمزم Icon إسعاف المنية يقدم 34 مهمة خلال أسبوع بتمويل من سلمان للإغاثة Icon السفير آل جابر يعزي في وفاة علي سالم البيض Icon التحقيق مع عيدروس الزُبيدي في قضايا فساد كبرى ونهب لأراضي الدولة واحتكار لعائدات النفط Icon الأهلي يتغلّب على الخلود بهدف دون مقابل Icon شبكة إيجار: لا سندات قبض يدوية للعقود المحصورة في الدفع الإلكتروني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الأهلي يتغلّب على الخلود بهدف دون مقابل

السبت ١٧ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠٤ مساءً
الأهلي يتغلّب على الخلود بهدف دون مقابل
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تغلّب فريق الأهلي على نظيره الخلود بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم “دوري روشن”.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، وخلال الشوط الثاني تمكّن فريق الأهلي من إحراز هدفه الوحيد عند الدقيقة (74) عن طريق لاعبه إيفان توني، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بهدف دون مقابل.

قد يهمّك أيضاً
الأهلي يفوز على التعاون 2-1 في دوري روشن

الأهلي يفوز على التعاون 2-1 في دوري روشن

الأهلي يفوز على الفيحاء بهدفين في دوري روشن

الأهلي يفوز على الفيحاء بهدفين في دوري روشن

وبهذه النتيجة رفع فريق الأهلي رصيده إلى (34) نقطة في المركز الثاني مؤقتًا، فيما تجمّد رصيد الخلود عند (12) نقطة في المركز الثالث عشر مؤقتًا، لحين استكمال مباريات الجولة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأهلي يفوز على التعاون 2-1 في دوري روشن
الرياضة

الأهلي يفوز على التعاون 2-1 في دوري...

الرياضة