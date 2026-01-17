اكتمال وصول القوات المشاركة في رماح النصر 2026 النصر يخطف وصافة دوري روشن بفوز مثير على الشباب فيصل بن فرحان يتلقى اتصالات هاتفية من وزراء خارجية إسبانيا وتركيا والعراق والأردن نيجيريا تفوز على مصر ويحصد المركز الثالث بكأس الأمم الأفريقية 3 سلوكيات يجب الالتزام بها عند شرب ماء زمزم إسعاف المنية يقدم 34 مهمة خلال أسبوع بتمويل من سلمان للإغاثة السفير آل جابر يعزي في وفاة علي سالم البيض التحقيق مع عيدروس الزُبيدي في قضايا فساد كبرى ونهب لأراضي الدولة واحتكار لعائدات النفط الأهلي يتغلّب على الخلود بهدف دون مقابل شبكة إيجار: لا سندات قبض يدوية للعقود المحصورة في الدفع الإلكتروني
تغلّب فريق الأهلي على نظيره الخلود بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم “دوري روشن”.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، وخلال الشوط الثاني تمكّن فريق الأهلي من إحراز هدفه الوحيد عند الدقيقة (74) عن طريق لاعبه إيفان توني، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بهدف دون مقابل.
وبهذه النتيجة رفع فريق الأهلي رصيده إلى (34) نقطة في المركز الثاني مؤقتًا، فيما تجمّد رصيد الخلود عند (12) نقطة في المركز الثالث عشر مؤقتًا، لحين استكمال مباريات الجولة.