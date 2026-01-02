3.5 مليون ريال ميزانية تحفيز موظفي الكفاءات المتميزة في الجهات العامة الأهلي يتغلّب على النصر في قمة الجولة 13 من دوري روشن حصر الورثة وشهادات الميلاد.. حساب المواطن يحدد المستندات المطلوبة للأرملة زلزال يجبر رئيسة المكسيك على قطع كلمتها ولقطات توثق القبض على مقيم لترويجه 26 كيلو قات في القنفذة المؤجر أم المستأجر؟.. إيجار تحسم الجدل حول الطرف الملزم بسداد المقابل المالي ضبط مواطن بحوزته حطب محلي معروض للبيع في حائل انتشار قوات قبائل حضرموت في المنطقة العسكرية الأولى في سيئون الأجواء الشتوية في مكة المكرمة تعزز جودة الحياة وتنعش الحراك الاجتماعي وزارة الداخلية تختتم مشاركتها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
تغلّب فريق الأهلي على ضيفه النصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات قمة الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين “روشن السعودي”.
وافتتح أصحاب الأرض التسجيل مبكرًا عن طريق اللاعب إيفان توني عند الدقيقة (7)، قبل أن يعود اللاعب ذاته ويعزز التقدم بإضافة الهدف الثاني عند الدقيقة (20)، في حين نجح فريق النصر في تقليص الفارق عند الدقيقة (31) عبر لاعبه عبدالإله العمري، الذي عاد مجددًا ليحرز هدف التعادل عند الدقيقة (44)، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.
وفي الشوط الثاني، تمكّن الأهلي من استعادة تقدمه مرة أخرى، بعدما سجل لاعبه ميريح ديميرال الهدف الثالث عند الدقيقة (55)، ليحسم اللقاء لصالح فريقه.
وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى (25) نقطة في المركز الرابع، وتجمّد رصيد النصر عند (31) نقطة بصدارة الترتيب مؤقتًا.