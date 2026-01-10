الأهلي يفوز على الأخدود في دوري روشن

أمانة الرياض تطلق فعاليات كشتة الشتوية في 46 وجهة على مستوى المنطقة السعودية تؤكد دعمها الكامل لسيادة الصومال الشقيقة ووحدة وسلامة أراضيها العُلا تناقش إشكاليات السرد التاريخي في أمسية “الرواية التاريخية بين التخييل والواقع” رئيس مجلس القيادة اليمني يعلن تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت قيادة التحالف أمريكا: مقتل 6 أشخاص في إطلاق نار شرق ولاية ميسيسيبي الفتح يفوز على نيوم بهدفٍ نظيف في دوري روشن ليالي الدرعية.. أعمال فنية معاصرة تستلهم العرضة النجدية وإرث القوافل شركة سابك تعلن عن وظائف شاغرة الحَجُون المكية.. عمق تاريخي يجاور الحرم ويختزن ذاكرة المكان بدء أعمال السجل العقاري في 3 أحياء بمنطقة مكة المكرمة
كسب فريق الأهلي مستضيفه الأخدود بهدف دون مقابل خلال مواجهتهما اليوم على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بمدينة نجران، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم (دوري روشن).
وسجّل هدف المباراة الوحيد اللاعب إيفان توني عند الدقيقة (58) من زمن المباراة، ليرفع الأهلي رصيده لـ(28) نقطة في المركز الرابع، فيما بقي الأخدود عند النقطة (5) في المركز السابع عشر.
وشهدت المباراة إلغاء هدفين للأهلي بعد رجوع الحكم خالد الطريس لتقنية VAR، عند الدقيقتين (45+1) من الشوط الأول، و(46) من الشوط الثاني.