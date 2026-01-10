الأهلي يفوز على الأخدود في دوري روشن

كسب فريق الأهلي مستضيفه الأخدود بهدف دون مقابل خلال مواجهتهما اليوم على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بمدينة نجران، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم (دوري روشن).

وسجّل هدف المباراة الوحيد اللاعب إيفان توني عند الدقيقة (58) من زمن المباراة، ليرفع الأهلي رصيده لـ(28) نقطة في المركز الرابع، فيما بقي الأخدود عند النقطة (5) في المركز السابع عشر.

وشهدت المباراة إلغاء هدفين للأهلي بعد رجوع الحكم خالد الطريس لتقنية VAR، عند الدقيقتين (45+1) من الشوط الأول، و(46) من الشوط الثاني.