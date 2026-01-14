Icon

الأهلي يفوز على التعاون 2-1 في دوري روشن

الخميس ١٥ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٧ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

تغلّب فريق الأهلي على ضيفه التعاون بنتيجة (2 – 1)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

وافتتح فريق التعاون التسجيل في الشوط الأول من ركلة جزاء نفذها اللاعب روجير مارتينيز عند الدقيقة (45+1)، قبل أن يدرك الأهلي التعادل عبر لاعبه زكريا هوساوي عند الدقيقة (61)، في حين عزز زميله إيفان توني نتيجة المواجهة من ركلة جزاء عند الدقيقة (90+14).

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى (31) نقطة بالمركز الرابع وبفارق الأهداف عن الوصيف النصر وصاحب المركز الثالث التعاون.

