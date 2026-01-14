الأهلي يفوز على التعاون 2-1 في دوري روشن جامعة الجوف تعلن فتح باب القبول في 6 برامج دراسات عليا التدخل السعودي السريع يعالج انسحاب الإمارات من دعم المستشفيات اليمنية نيويورك تايمز: الهجوم الأمريكي على إيران بات وشيكا الشرع: قسد هاجمت الجيش السوري في حلب البلديات والإسكان: إطلاق مبادرة ترميز المقاولين لتعزيز كفاءة تسليم المشاريع المرور: 3 حالات تستدعي استخدام إشارات التنبيه “الفليشر” موجة ضباب على سكاكا ودومة الجندل والقريات وطبرجل الدعم السعودي التنموي لليمن.. تحسين للخدمات الأساسية وتعزيز للأمن مدارس الموهوبين التقنية تعلن فتح باب التسجيل للصف الأول الثانوي
تغلّب فريق الأهلي على ضيفه التعاون بنتيجة (2 – 1)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.
وافتتح فريق التعاون التسجيل في الشوط الأول من ركلة جزاء نفذها اللاعب روجير مارتينيز عند الدقيقة (45+1)، قبل أن يدرك الأهلي التعادل عبر لاعبه زكريا هوساوي عند الدقيقة (61)، في حين عزز زميله إيفان توني نتيجة المواجهة من ركلة جزاء عند الدقيقة (90+14).
وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى (31) نقطة بالمركز الرابع وبفارق الأهداف عن الوصيف النصر وصاحب المركز الثالث التعاون.