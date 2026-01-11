الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي 10.4%

ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي؛ بنسبة 10.4% خلال شهر نوفمبر الماضي؛ مقارنة بالشهر المماثل من عام 2024، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الأحد.

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء، في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”؛ إن ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي جاء مدعوماً بارتفاع نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات المياه، وأنشطة الصرف الصحي، وإدارة النفايات ومعالجتها، وسجل المؤشر انخفاضاً شهرياً خلال نوفمبر الماضي بنسبة 0.7% مقارنة بشهر أكتوبر 2025.

وأضافت الهيئة العامة للإحصاء أن خلال شهر نوفمبر 2025، ارتفع مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 12.6% على أساس سنوي، نتيجة ارتفاع مستوى الإنتاج النفطي في المملكة خلال شهر نوفمبر ليصل إلى 10.1 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ 8.9 مليون برميل يومياً في شهر نوفمبر 2024، وعلى أساس شهري سجل مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً بنسبة 0.5%.

وأشارت الهيئة إلى أن مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية ارتفع بنسبة 8.1% على أساس سنوي، مدعوماً بارتفاع نشاط صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة، الذي ارتفع بنسبة 14.5%، ونشاط صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية، الذي ارتفع بنسبة 10.9%.