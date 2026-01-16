الاتحاد الأفريقي يوقف إيتو بسبب تصرفاته أمام المغرب

عاقبت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) رئيس الاتحاد الكاميروني للعبة صامويل إيتو بالمنع من دخول الملاعب لأربع مباريات مع غرامة مالية.

ووجّهت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي تهمة سوء السلوك إلى إيتو على خلفية مباراة منتخب بلاده ضد المغرب في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب.

وأوضحت اللجنة في بيان أن إيتو خرق مبادئ الروح الرياضية المنصوص عليها في المادة 2 (3) من النظام الأساسي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم والمادة 82 من قانون الانضباط، وذلك بسبب سلوكه خلال المباراة المذكورة.

وتابعت: فرضت لجنة الانضباط عقوبة المنع من دخول الملاعب على صامويل إيتو، لأربع مباريات رسمية قادمة ينظمها “كاف” ضمن إطار كأس أمم أفريقيا المغرب 2025″.

كما فرضت لجنة الانضباط غرامة مالية قدرها 20 ألف دولار أميركي، مشيرة إلى أن “كاف” لن يدلي بأي تعليق إضافي بخصوص هذا الملف.

في المقابل، أعلن الاتحاد الكاميروني أنه أخذ علماً بالعقوبة، موضحاً في بيان أن هذا القرار يفتقر إلى أي تعليل واضح.

وأضاف أن “الإجراءات السريعة التي أفضت إلى هذا القرار تثير تحفظات جدية بشأن احترام المتطلبات الأساسية لمحاكمة عادلة”.

وأكد أنه يأخذ علما بقرار رئيسه اللجوء، ضمن المهل والأشكال المحددة، إلى طرق الطعن المنصوص عليها في النصوص المعمول بها، مجدداً تأكيد “دعمه الثابت لرئيسه وتمسكه باحترام المبادئ التي تحكم عدالة تأديبية ذات مصداقية”.