Icon

السعودية ترحب بالإعلان عن بدء المرحلة الثانية من خطة السلام الشاملة وتشكيل اللجنة الوطنية لإدارة غزة Icon الاتفاق يفوز على مضيفه الاتحاد في دوري روشن Icon في مهرجان الزيتون.. القوافي تصافح الغصون وتُطرب الحاضرين Icon على رأسها “جنة الأنهار” الإماراتية.. عقوبات أمريكية واسعة تستهدف شبكات تمويل وتهريب للحوثيين Icon حائل تدخل موسوعة غينيس بأكبر مسيرة لسيارات الدفع الرباعي في العالم Icon خفض مستوى التحذير الأمني في قاعدة العديد بقطر Icon أمانة المدينة المنورة تعتمد مشاريع فندقية وتجارية Icon الملك سلمان يغادر المستشفى التخصصي بعد استكمال فحوصات طبية مطمئنة Icon الخليج يتغلب على الأخدود برباعية في دوري روشن Icon انطلاق منافسات بطولة العُلا لبولو الصحراء 2026 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

الاتحاد الأفريقي يوقف إيتو بسبب تصرفاته أمام المغرب

الجمعة ١٦ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٦ مساءً
الاتحاد الأفريقي يوقف إيتو بسبب تصرفاته أمام المغرب
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

عاقبت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) رئيس الاتحاد الكاميروني للعبة صامويل إيتو بالمنع من دخول الملاعب لأربع مباريات مع غرامة مالية.

ووجّهت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي تهمة سوء السلوك إلى إيتو على خلفية مباراة منتخب بلاده ضد المغرب في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب.

قد يهمّك أيضاً
السعودية تدعم انضمام الاتحاد الإفريقي كعضو دائم في مجموعة العشرين

السعودية تدعم انضمام الاتحاد الإفريقي كعضو دائم في مجموعة العشرين

حل أكثر من 90% من قضايا مفاوضات سد النهضة

حل أكثر من 90% من قضايا مفاوضات سد النهضة

وأوضحت اللجنة في بيان أن إيتو خرق مبادئ الروح الرياضية المنصوص عليها في المادة 2 (3) من النظام الأساسي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم والمادة 82 من قانون الانضباط، وذلك بسبب سلوكه خلال المباراة المذكورة.

وتابعت: فرضت لجنة الانضباط عقوبة المنع من دخول الملاعب على صامويل إيتو، لأربع مباريات رسمية قادمة ينظمها “كاف” ضمن إطار كأس أمم أفريقيا المغرب 2025″.

كما فرضت لجنة الانضباط غرامة مالية قدرها 20 ألف دولار أميركي، مشيرة إلى أن “كاف” لن يدلي بأي تعليق إضافي بخصوص هذا الملف.

في المقابل، أعلن الاتحاد الكاميروني أنه أخذ علماً بالعقوبة، موضحاً في بيان أن هذا القرار يفتقر إلى أي تعليل واضح.

وأضاف أن “الإجراءات السريعة التي أفضت إلى هذا القرار تثير تحفظات جدية بشأن احترام المتطلبات الأساسية لمحاكمة عادلة”.

وأكد أنه يأخذ علما بقرار رئيسه اللجوء، ضمن المهل والأشكال المحددة، إلى طرق الطعن المنصوص عليها في النصوص المعمول بها، مجدداً تأكيد “دعمه الثابت لرئيسه وتمسكه باحترام المبادئ التي تحكم عدالة تأديبية ذات مصداقية”.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد