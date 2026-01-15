الاتحاد الأوروبي يؤكد رفضه تشكيل أي حكومة موازية لسلطات الخرطوم

مسؤول أممي: الدمار في غزة هائل والقيود الإسرائيلية تعرقل وصول الإغاثة ابتكارات وجوائز عالمية.. المزارع “الجهني” يجسد قصة نجاح بمهرجان زيتون الجوف “الرئاسي اليمني” يعين شائع الزنداني رئيسًا لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة رئيس هيئة الترفيه يعلن أكبر جائزة لرمية التسع سهام موجة برد إلى ما دون الصفر على محافظة القريات إصابة 4 أشخاص جراء انفجار في هولندا الدولار يصعد مع تراجع طلبات إعانات البطالة في أمريكا بتوجيه القيادة.. السعودية تقدم دعمًا جديدًا لميزانية الحكومة اليمنية حرس الحدود يوضح عقوبة الدخول إلى الحدود البرية: السجن والغرامة تنبيه من عوالق ترابية على منطقة نجران
أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم، دعمه لوحدة السودان، معربًا عن رفضه لقيام أي حكومة موازية لسلطات الخرطوم.
وشدد رئيس وفد الاتحاد لدى السودان وولفرام فيتر، عقب الاجتماع التشاوري الخامس لتعزيز تنسيق المبادرات والجهود السلمية في السودان، على أهمية التوصل لهدنة إنسانية في السودان، ووقف إطلاق النار لحماية المدنيين، وتمهيد الطريق أمام العملية السياسية.
يذكر أن الحكومة السودانية أعلنت مؤخرًا عودتها بشكل رسمي إلى العاصمة الخرطوم بعد أن كانت تتخذ من مدينة بورتسودان مقرًا لها منذ اندلاع الحرب في أبريل عام 2023، التي أعقبها إعلان قوات الدعم السريع العام الماضي تشكيل “مجلس رئاسي لحكومة السلام الانتقالية” برئاسة محمد حمدان دقلو الملقب بـ “حمدتي”.