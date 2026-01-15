Icon

الاتحاد الأوروبي يؤكد رفضه تشكيل أي حكومة موازية لسلطات الخرطوم

الخميس ١٥ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٨:٠٩ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم، دعمه لوحدة السودان، معربًا عن رفضه لقيام أي حكومة موازية لسلطات الخرطوم.

وشدد رئيس وفد الاتحاد لدى السودان وولفرام فيتر، عقب الاجتماع التشاوري الخامس لتعزيز تنسيق المبادرات والجهود السلمية في السودان، على أهمية التوصل لهدنة إنسانية في السودان، ووقف إطلاق النار لحماية المدنيين، وتمهيد الطريق أمام العملية السياسية.

يذكر أن الحكومة السودانية أعلنت مؤخرًا عودتها بشكل رسمي إلى العاصمة الخرطوم بعد أن كانت تتخذ من مدينة بورتسودان مقرًا لها منذ اندلاع الحرب في أبريل عام 2023، التي أعقبها إعلان قوات الدعم السريع العام الماضي تشكيل “مجلس رئاسي لحكومة السلام الانتقالية” برئاسة محمد حمدان دقلو الملقب بـ “حمدتي”.

