بهدف لمثله في الجولة (15)

الاتحاد يتعادل مع ضمك في دوري روشن

الأربعاء ١٤ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٢٠ صباحاً
الاتحاد يتعادل مع ضمك في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

تعادل فريقا الاتحاد وضمك بنتيجة (1 – 1)، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
وافتتح ضمك التسجيل في الدقيقة (37) عن طريق لاعبه عبدالله القحطاني، مستثمرًا إحدى الفرص الهجومية التي أتيحت لفريقه في الشوط الأول، قبل أن يتمكن الاتحاد من تعديل النتيجة مع نهاية الشوط ذاته عبر لاعبه مهند الشنقيطي عند الدقيقة (45).
وشهدت المباراة تنافسًا فنيًا عاليًا، حيث فرض الاتحاد أفضليته في الاستحواذ وصناعة اللعب، مقابل اعتماد ضمك على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة، وسط حضور جماهيري تفاعل مع مجريات اللقاء حتى صافرة النهاية.
وبهذه النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 27 نقطة في المركز السادس، فيما وصل ضمك إلى 10 نقاط في المركز الرابع عشر، مواصلين سعيهما لتحسين مراكزهما في جدول الترتيب خلال الجولات المقبلة من المسابقة.

