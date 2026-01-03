الاتحاد يتغلّب على التعاون في دوري روشن ختام منافسات الملاك الدوليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 منتخب السنغال يتأهل لربع نهأئي كأس الأمم الأفريقية ثامر بن هادي الشمري ينال درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى الأرصاد: موجة برد وصقيع إلى ما دون الصفر على القريات أول قمر عملاق في 2026 يزين سماء المملكة وزير المالية يعتمد خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2026م سلمان للإغاثة يوزّع 1.599 سلة غذائية و1.599 كرتون تمر في البقاع بلبنان ترامب ينشر صورة للرئيس الفنزويلي.. مكبلًا بالأصفاد ومعصوب العينين الفتح يفوز على الشباب بهدفين في دوري روشن
تغلّب فريق الاتحاد على ضيفه التعاون بهدف دون رد، في المواجهة التي جمعتهما اليوم على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين “روشن السعودي”.
وجاء هدف المواجهة الوحيد عند الدقيقة (50) عن طريق اللاعب مهند الشنقيطي.
وبهذه النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى (23) نقطة في المركز الخامس، فيما تجمّد رصيد التعاون عند (28) نقطة بالمركز الثالث.