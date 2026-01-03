Icon

الاتحاد يتغلّب على التعاون في دوري روشن

في الجولة الـ(13)

الاتحاد يتغلّب على التعاون في دوري روشن

السبت ٣ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٩ مساءً
الاتحاد يتغلّب على التعاون في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

تغلّب فريق الاتحاد على ضيفه التعاون بهدف دون رد، في المواجهة التي جمعتهما اليوم على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين “روشن السعودي”.

وجاء هدف المواجهة الوحيد عند الدقيقة (50) عن طريق اللاعب مهند الشنقيطي.

وبهذه النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى (23) نقطة في المركز الخامس، فيما تجمّد رصيد التعاون عند (28) نقطة بالمركز الثالث.

