الاتحاد يتغلّب على ضيفه الأخدود

تغلّب فريق الاتحاد على ضيفه الأخدود، في المواجهة التي جمعتهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن).

وتمكّن فريق الاتحاد من افتتاح التسجيل عند الدقيقة الـ(12) عن طريق اللاعب حسام عوار، قبل أن يعزّز زميله نغولو كانتي التقدّم بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة الـ(43)، في حين قلص الأخدود الفارق عند الدقيقة الـ(59) عن طريق لاعبه بوراك إنجي.

وبهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى (30) نقطة محتلًّا المركز السادس، في حين تجمّد رصيد الأخدود عند (9) نقاط في المركز السابع عشر.