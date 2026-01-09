الاتحاد يكسب الخلود بأربعة أهداف دون مقابل في دوري روشن

كسب فريق الاتحاد نظيره الخلود بأربعة أهدافٍ دون مقابل، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم «دوري روشن».

وجاءت أهداف اللقاء مبكرة، حيث افتتح فريق الاتحاد التسجيل من ركلة جزاء نفذها اللاعب كريم بنزيما عند الدقيقة (13)، قبل أن يضيف الهدفين الثاني والثالث عند الدقيقتين (28) و(35)، فيما أحرز اللاعب البديل صالح الشهري الهدف الرابع عند الدقيقة (84)، لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد.

وبهذه النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى (26) نقطة في المركز الخامس مؤقتًا، فيما تجمّد رصيد فريق الخلود عند (12) نقطة في المركز الثاني عشر مؤقتًا، لحين اكتمال مباريات الجولة.