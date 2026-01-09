الاتحاد يكسب الخلود بأربعة أهداف دون مقابل في دوري روشن

21 مليون شخص يعانون الجوع الحاد في السودان الفتى سيف في ضيافة تركي آل الشيخ بعد تحقيق حلمه بزيارة الرياض تحويلة مرورية بتقاطع الثمامة مع طريق الملك عبدالعزيز بالرياض ألفابت تتجاوز آبل وتصبح الثانية عالميًا بالقيمة السوقية خلف إنفيديا الجوازات تنهي إجراءات سفر السياح القادمين من جزيرة سقطرى حل المجلس الانتقالي قرار مفصلي يجسد نضج المشهد الجنوبي ووحدته حلّ المجلس الانتقالي يعكس ثقة المكونات الجنوبية في مساعي المملكة إيجاد حل عادل للقضية اختتام مناورات التمرين العسكري المشترك درع الخليج 2026 في السعودية سلمان للإغاثة يوزّع سلالًا غذائية على 400 أسرة نازحة في حلب التعاون يتغلب على الشباب بهدفين دون مقابل
كسب فريق الاتحاد نظيره الخلود بأربعة أهدافٍ دون مقابل، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم «دوري روشن».
وجاءت أهداف اللقاء مبكرة، حيث افتتح فريق الاتحاد التسجيل من ركلة جزاء نفذها اللاعب كريم بنزيما عند الدقيقة (13)، قبل أن يضيف الهدفين الثاني والثالث عند الدقيقتين (28) و(35)، فيما أحرز اللاعب البديل صالح الشهري الهدف الرابع عند الدقيقة (84)، لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد.
وبهذه النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى (26) نقطة في المركز الخامس مؤقتًا، فيما تجمّد رصيد فريق الخلود عند (12) نقطة في المركز الثاني عشر مؤقتًا، لحين اكتمال مباريات الجولة.