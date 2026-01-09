Icon

21 مليون شخص يعانون الجوع الحاد في السودان Icon الفتى سيف في ضيافة تركي آل الشيخ بعد تحقيق حلمه بزيارة الرياض Icon تحويلة مرورية بتقاطع الثمامة مع طريق الملك عبدالعزيز بالرياض Icon ألفابت تتجاوز آبل وتصبح الثانية عالميًا بالقيمة السوقية خلف إنفيديا Icon الجوازات تنهي إجراءات سفر السياح القادمين من جزيرة سقطرى Icon حل المجلس الانتقالي قرار مفصلي يجسد نضج المشهد الجنوبي ووحدته Icon حلّ المجلس الانتقالي يعكس ثقة المكونات الجنوبية في مساعي المملكة إيجاد حل عادل للقضية Icon اختتام مناورات التمرين العسكري المشترك درع الخليج 2026 في السعودية Icon سلمان للإغاثة يوزّع سلالًا غذائية على 400 أسرة نازحة في حلب Icon التعاون يتغلب على الشباب بهدفين دون مقابل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

الاتحاد يكسب الخلود بأربعة أهداف دون مقابل في دوري روشن

الجمعة ٩ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٠ مساءً
الاتحاد يكسب الخلود بأربعة أهداف دون مقابل في دوري روشن
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

كسب فريق الاتحاد نظيره الخلود بأربعة أهدافٍ دون مقابل، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم «دوري روشن».

وجاءت أهداف اللقاء مبكرة، حيث افتتح فريق الاتحاد التسجيل من ركلة جزاء نفذها اللاعب كريم بنزيما عند الدقيقة (13)، قبل أن يضيف الهدفين الثاني والثالث عند الدقيقتين (28) و(35)، فيما أحرز اللاعب البديل صالح الشهري الهدف الرابع عند الدقيقة (84)، لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد.

قد يهمّك أيضاً
الاتحاد يهزم نيوم بثلاثية في دوري روشن

الاتحاد يهزم نيوم بثلاثية في دوري روشن

لجنة الانضباط والأخلاق تصدر عددًا من القرارات بحق أندية الاتحاد والبيرق وعرعر ونجران

لجنة الانضباط والأخلاق تصدر عددًا من القرارات بحق أندية الاتحاد والبيرق وعرعر...

وبهذه النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى (26) نقطة في المركز الخامس مؤقتًا، فيما تجمّد رصيد فريق الخلود عند (12) نقطة في المركز الثاني عشر مؤقتًا، لحين اكتمال مباريات الجولة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد