الاتفاق يفوز على الأخدود بثنائية نظيفة

منزال يعود في نسخته الجديدة ليحتفي بالإرث الطبيعي للدرعية التاريخية سلمان للإغاثة يتكفّل بعلاج طفلٍ فلسطيني قادم من غزة مصابٍ بورمٍ في الجهاز الليمفاوي بالأردن ضبط مواطن رعى 30 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز المنتدى السعودي للإعلام 2026.. التحولات الرقمية وقود منظومة الإعلام ومنصة فهم الجمهور 2 تحت الصفر.. توقعات بموجة باردة ببعض المناطق من الغد حتى الثلاثاء غدًا أول قمر عملاق في 2026 الجوازات تواصل الجهود في استقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة السديس: احذروا مدعي علم الغيب الجيش النيجري يعلن مقتل 40 إرهابيًا هل يمكن للعامل المنزلي التحويل لحسابات خارجية؟ مساند تُجيب
فاز فريق الاتفاق على ضيفه الأخدود بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب ايجو بمدينة الدمام، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.
وجاء هدفا الاتفاق عن طريق اللاعب جورجينيو فاينالدوم عند الدقيقتين (54 و76).
وبهذا الفوز رفع الاتفاق رصيده إلى (19) نقطة محتلًا المركز السابع، وتجمّد رصيد الأخدود عند 5 نقاط في المركز السابع عشر.