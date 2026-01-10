الاحتلال الإسرائيلي يجدد القصف الجوي والمدفعي على أنحاء من غزة

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع تجدد قصفه الجوي والمدفعي على أنحاء متفرقة من القطاع.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن قوات الاحتلال المتمركزة في المناطق الشرقية بمدينة غزة أطلقت نيران رشاشاتها شرق حي التفاح، بالتزامن مع إطلاق طيران الاحتلال المروحي الأباتشي النار شرق جباليا شمالًا.

وفي الوقت نفسه، قصفت طائرات الاحتلال منزلًا شرق مدينة دير البلح وسط القطاع، كما تجدد إطلاق النار من الآليات الإسرائيلية شمال وغرب مدينة رفح، وشرق خان يونس جنوبي القطاع.