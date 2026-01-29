الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على ريفي درعا الغربي والقنيطرة الشمالي في سوريا

دوريات المجاهدين بجازان تقبض على مواطن لنقله 4 مخالفين “الشؤون الدينية” تطلق الخطة التشغيلية لرمضان 1447هـ القبض على شخص تشاجر مع امرأتين في مكان عام بعسير الدفاع المدني يؤكد أهمية توافر أجهزة كاشف تسرب الغاز بالمنازل مقتل 500 فلسطيني منذ بدء وقف إطلاق النار في غزة “سدايا” تطلق النسخة الثانية من الإطار الوطني لمعايير البرامج الأكاديمية البيانات والذكاء الاصطناعي ضبط 6 إثيوبيين لتهريبهم 31 كجم حشيش و22,500 قرص مخدر بعسر ضبط مواطن لعرضه كائنات فطرية دون ترخيص للبيع بعسير السعودية تُشارك في اجتماع التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين مقتل الممثلة السورية هدى شعراوي داخل منزلها بدمشق
استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ريفي درعا الغربي والقنيطرة الشمالي بقذائف مدفعية دون وقوع إصابات.
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت المنطقة الواقعة بين قريتي عابدين ومعرية في ريف درعا الغربي، بثلاث قذائف مدفعية سقطت في أراضٍ مفتوحة بين القريتين، ولم تسفر عن خسائر بشرية.
كما استهدفت قوات الاحتلال بقذائف مدفعية الأراضي الزراعية على أطراف بلدة جباتا الخشب بريف المحافظة الشمالي، دون وقوع إصابات.
وتطالب سوريا باستمرار بخروج قوات الاحتلال من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها الاحتلال في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقًا للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع هذه الممارسات، وإلزام الاحتلال بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.