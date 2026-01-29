الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على ريفي درعا الغربي والقنيطرة الشمالي في سوريا

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ريفي درعا الغربي والقنيطرة الشمالي بقذائف مدفعية دون وقوع إصابات.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت المنطقة الواقعة بين قريتي عابدين ومعرية في ريف درعا الغربي، بثلاث قذائف مدفعية سقطت في أراضٍ مفتوحة بين القريتين، ولم تسفر عن خسائر بشرية.

كما استهدفت قوات الاحتلال بقذائف مدفعية الأراضي الزراعية على أطراف بلدة جباتا الخشب بريف المحافظة الشمالي، دون وقوع إصابات.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج قوات الاحتلال من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها الاحتلال في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقًا للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع هذه الممارسات، وإلزام الاحتلال بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.