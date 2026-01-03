البحرين: نتابع مستجدات الأوضاع في اليمن وندعو إلى التهدئة وعدم التصعيد

أكدت وزارة الخارجية بمملكة البحرين أن مملكة البحرين تتابع من كثب مستجدات الأوضاع في اليمن، وتعرب عن القلق العميق من زيادة التوتر والتصعيد، وما آلت إليه الأمور من تطورات داخلية تمس سيادة واستقلال اليمن، وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وتدعو أبناء الشعب اليمني إلى تغليب الحكمة والعقل، ووقف التصعيد حرصًا على استتباب الأمن والاستقرار في اليمن.

وأعربت عن ترحيب مملكة البحرين وتأييدها للمبادرة اليمنية بعقد مؤتمر شامل يجمع جميع المكونات الجنوبية لبحث الحلول العادلة للقضية الجنوبية، بصفتها خطوة إيجابية لإنهاء التوتر والتصعيد وانتهاج الحوار والحلول الدبلوماسية، بما يؤدي إلى تسوية سياسية للأزمة الحالية تراعي المصالح العليا للشعب اليمني الشقيق، وتحقق تطلعاته للأمن والاستقرار والنماء، وبما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي ويلبي تطلعات شعوب المنطقة للسلام والاستقرار والازدهار.