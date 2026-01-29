البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يُدشِّن المرحلة الثالثة من تطوير ورفع كفاءة مطار عدن الدولي

دشَّن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المرحلة الثالثة من تطوير ورفع كفاءة مطار عدن الدولي، متضمنًا إعادة تأهيل المدرج الرئيس، وتطوير ورفع كفاءة أنظمة الملاحة والاتصالات للمطار، وذلك بحضور معالي وزير الدولة محافظ محافظة عدن عبدالرحمن شيخ اليافعي، ومدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن المهندس أحمد مدخلي.

ويأتي المشروع تحسينًا لتجربة المسافرين وجودة الخدمات المقدمة، ورفعًا لجاهزية البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية، وتعزيزًا لمكانة عدن بوصفها مركزًا حضريًا واقتصاديًا محوريًا، وربطًا لليمن بالإقليم والعالم.

ويهدف هذا التطوير إلى تمكين الناقلين الجويين الدوليين والمحليين من تسيير الرحلات من وإلى المطار، ودعم النشاط الاقتصادي والتجاري، بما يسهم في الارتقاء بخدمات النقل الجوي التي تنعكس إيجابًا على تعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية في اليمن.

ويُسهم تطوير المطار ورفع كفاءته في تحسين حركة النقل الجوي، وتعزيز سلامة العمليات الجوية وتنظيمها وتكاملها مع الاشتراطات الدولية للمطارات، إضافة إلى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وقدَّم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشاريع ومبادرات تنموية دعمًا لقطاع النقل شملت إعادة تأهيل المطارات ورفع الطاقة الاستيعابية للموانئ، وتحسين كفاءة الطرق الحيوية، وتعزيز أداء المنافذ الحدودية، وقد أسهم الدعم في تحسين الخدمات الأساسية للأشقاء في اليمن، حيث تأتي المشاريع والمبادرات التنموية متوائمة مع أهداف التنمية المستدامة الـ 17 من خلال رفع مستوى البنية التحتية ودعم الحركة الاقتصادية وتعزيز روابط الوصول الاجتماعية وتسهيل التنقل والوصول والمغادرة من اليمن برًا وبحرًا وجوًا.

وأسهم مشروع إعادة تأهيل وتطوير مطار عدن الدولي بمراحله السابقة في تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين وشركات الطيران، وتنشيط الحركة الاقتصادية عبر رفـع الكفاءة التشغيلية للمطار؛ ليتوافق مـع أنظمـة واشتراطات هيئة الطيران الدولي (ICAO).

وشمل المشروع في مراحله السابقة إعادة تأهيل المدرج المساعد، وإعادة تأهيل مبنى الركاب الرئيس ومواقف المسافرين وبوابات المطار وإنشاء مباني في منطقة الشحن الجوي، ورفع درجة الجاهزية للتجاوب مع حالات الطوارئ وكفاءة وقدرة كوادر المطار على الاستجابة السريعة.

ويبرز في مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بقطاع النقل إعادة تأهيل نحو 200 كم من الطرق في مختلف المحافظات، ومن ضمنها إعادة تأهيل طريق العبر الذي يخدم أكثر من 11 مليون مستفيد، ويربط بين المملكة واليمن وكذلك بين المحافظات اليمنية، إلى جانب إعادة تأهيل المنافذ البرية كمنفذ الوديعة، تعزيزًا للحركة الاقتصادية والتجارية، ورفعاً لكفاءته التشغيلية وتحسين الخدمات المقدمة فيه؛ بما ينعكس على تعزيز الاقتصاد، وتعزيز التنمية في اليمن.