Icon

القنصلية السعودية في إسطنبول تحذر من عاصفة متوقعة Icon ضبط مفحط الرياض Icon القبض على قائد مركبة تعمد صدم مركبات وحاول الهروب من الموقع بالرياض Icon المنافسة تصدر 19 قرارًا بشأن طلبات التركز الاقتصادي ليناير 2026 Icon جامعة القصيم تُدشن حزمة من البرامج والتطبيقات و10 مبادرات رقمية Icon في عرس عالمي بالرياض.. مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي 2026 يختتم فعالياته بتتويج الأبطال Icon السعودية تسجّل مؤشرات تاريخية باستقبال 19.5 مليون حاج ومعتمر من الخارج خلال 2025 Icon ضبط 7817 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع Icon ميدفيديف: النصر بالحرب يهدف لمنع نشوب صراعات جديدة Icon مكافحة الفساد تباشر 10 قضايا.. رشوة واستغلال نفوذ بملايين الريالات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
الفرص المطروحة شملت مجالات متعددة

البلديات: طرح أكثر من 21 ألف فرصة استثمارية وعقود تجاوزت 12.6 مليار ريال خلال 2025

السبت ٣١ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٤:٢٧ مساءً
البلديات: طرح أكثر من 21 ألف فرصة استثمارية وعقود تجاوزت 12.6 مليار ريال خلال 2025
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

طرحت وزارة البلديات والإسكان أكثر من 21 ألف فرصة استثمارية عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية “فرص” خلال عام 2025م، إلى جانب توقيع عقود استثمارية تجاوزت قيمتها الإجمالية 12.6 مليار ريال، وذلك ضمن منظومة الاستثمار المعتمدة في القطاع البلدي.

وأوضحت الوزارة أن الفرص المطروحة شملت مجالات متعددة، من بينها تطوير الأصول البلدية والمرافق الخدمية، وذلك وفق الأطر التنظيمية المعتمدة، وبما يتيح للقطاع الخاص الاطلاع على الفرص الاستثمارية والتقدم لها ضمن إجراءات واضحة، مبينة أن العقود الاستثمارية الموقعة عبر البوابة جاءت ضمن أعمال طرح الفرص واستكمال إجراءات التعاقد، بما يسهم في تفعيل الاستفادة من الأصول، وتنظيم العلاقة التعاقدية مع المستثمرين.

قد يهمّك أيضاً
البلديات تدعو للإبلاغ عن مظاهر التخزين غير المرخّص

البلديات تدعو للإبلاغ عن مظاهر التخزين غير المرخّص

رؤساء البلديات يخصصون يومًا أسبوعيًّا لاستقبال المراجعين

رؤساء البلديات يخصصون يومًا أسبوعيًّا لاستقبال المراجعين

عقود استثمارية

وفي هذا السياق، أشارت الوزارة إلى أنه جرى توقيع أكثر من 185 عقدًا استثماريًا للحدائق البلدية، وذلك في إطار التوسع في استثمار الحدائق العامة، وتطوير مرافقها وخدماتها، ورفع كفاءة تشغيلها وصيانتها، بما يدعم تحسين تجربة الزوار، والمحافظة على استدامة المرافق، دون الإخلال بطبيعتها كمساحات عامة مفتوحة.

وأفادت أن بوابة “فرص” تُستخدم كإحدى أدوات تنظيم الاستثمار في القطاع البلدي، من خلال توحيد إجراءات الطرح، ورفع مستوى الشفافية، وتنظيم دورة الاستثمار، بما يدعم كفاءة إدارة الأصول البلدية، مشيرة إلى أنها تعمل على التطوير المستمر للبوابة ضمن مسار التحول المؤسسي والرقمي؛ بهدف تسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية، وتنظيم إجراءات الطرح والتعاقد، وفق الأنظمة المعمول بها.

وأكدت وزارة البلديات والإسكان أن ما تحقق عبر بوابة “فرص” يأتي ضمن مهامها التنظيمية للاستثمار في القطاع البلدي، وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ذات العلاقة بتنظيم المدن وتعزيز الاستدامة للقطاع.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد