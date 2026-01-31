البلديات: طرح أكثر من 21 ألف فرصة استثمارية وعقود تجاوزت 12.6 مليار ريال خلال 2025

طرحت وزارة البلديات والإسكان أكثر من 21 ألف فرصة استثمارية عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية “فرص” خلال عام 2025م، إلى جانب توقيع عقود استثمارية تجاوزت قيمتها الإجمالية 12.6 مليار ريال، وذلك ضمن منظومة الاستثمار المعتمدة في القطاع البلدي.

وأوضحت الوزارة أن الفرص المطروحة شملت مجالات متعددة، من بينها تطوير الأصول البلدية والمرافق الخدمية، وذلك وفق الأطر التنظيمية المعتمدة، وبما يتيح للقطاع الخاص الاطلاع على الفرص الاستثمارية والتقدم لها ضمن إجراءات واضحة، مبينة أن العقود الاستثمارية الموقعة عبر البوابة جاءت ضمن أعمال طرح الفرص واستكمال إجراءات التعاقد، بما يسهم في تفعيل الاستفادة من الأصول، وتنظيم العلاقة التعاقدية مع المستثمرين.

عقود استثمارية

وفي هذا السياق، أشارت الوزارة إلى أنه جرى توقيع أكثر من 185 عقدًا استثماريًا للحدائق البلدية، وذلك في إطار التوسع في استثمار الحدائق العامة، وتطوير مرافقها وخدماتها، ورفع كفاءة تشغيلها وصيانتها، بما يدعم تحسين تجربة الزوار، والمحافظة على استدامة المرافق، دون الإخلال بطبيعتها كمساحات عامة مفتوحة.

وأفادت أن بوابة “فرص” تُستخدم كإحدى أدوات تنظيم الاستثمار في القطاع البلدي، من خلال توحيد إجراءات الطرح، ورفع مستوى الشفافية، وتنظيم دورة الاستثمار، بما يدعم كفاءة إدارة الأصول البلدية، مشيرة إلى أنها تعمل على التطوير المستمر للبوابة ضمن مسار التحول المؤسسي والرقمي؛ بهدف تسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية، وتنظيم إجراءات الطرح والتعاقد، وفق الأنظمة المعمول بها.

وأكدت وزارة البلديات والإسكان أن ما تحقق عبر بوابة “فرص” يأتي ضمن مهامها التنظيمية للاستثمار في القطاع البلدي، وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ذات العلاقة بتنظيم المدن وتعزيز الاستدامة للقطاع.