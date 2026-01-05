البلديات والإسكان: “إتمام” يقدّم منظومة رقمية متكاملة لدعم تطوير الأراضي البيضاء

يواصل مركز “إتمام” التابع لـوزارة البلديات والإسكان جهوده في تمكين ملاك الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاقات العمرانية المشمولة بالرسوم، من خلال تقديم منظومة رقمية متكاملة من الخدمات الفنية والإجرائية، التي تنظّم مسارات التطوير، وتربط الملاك بالجهات ذات العلاقة ضمن إطار موحّد وواضح.

ويعمل المركز على تعزيز دوره كجهة حكومية داعمة لمنظومة الإسكان والتطوير العمراني، عبر توفير الدعم اللازم لتجاوز التحديات التي قد تواجه تطوير الأراضي البيضاء، والإسهام في تحويل المساحات غير المستغلة إلى مخططات ومشروعات عمرانية منتجة، بما يدعم التنمية الحضرية المنظمة والمستدامة في مدن المملكة.

ويضم مركز “إتمام” فريقًا متخصصًا يتولى دراسة حالات الملاك، واقتراح المسارات الأنسب لتطوير أراضيهم وفق الاشتراطات والأنظمة المعتمدة، بما يحقق كفاءة أعلى في تنفيذ المشروعات، ويعزّز مواءمتها مع احتياجات السوق العمراني.

ويقدّم المركز (38) خدمة ضمن مسارات تطوير متكاملة، تمكّن ملاك الأراضي من الاطلاع على المتطلبات التنظيمية في كل مرحلة، ومتابعة إجراءات التطوير من خلال مدير حالة مخصص لكل مشروع، حتى استكمال جميع الخطوات اللازمة.

كما يوفّر “إتمام” عبر منصته الرقمية قنوات ميسّرة للتسجيل وطلب الدعم الفني والإجرائي، بما يسهم في تمكين ملاك الأراضي المشمولة بالرسوم من الاستفادة من الخدمات المقدّمة، وتحقيق الاستخدام الأمثل لأراضيهم، وتحويلها إلى مشاريع ومنتجات عمرانية تسهم في دعم التنمية الاقتصادية.

وتنسجم خدمات مركز “إتمام” مع مستهدفات وزارة البلديات والإسكان الرامية إلى تحفيز تطوير الأراضي داخل النطاقات العمرانية، ورفع كفاءة استخدام الأراضي، وتسريع وتيرة التطوير العقاري، بما يسهم في زيادة المعروض من المنتجات العمرانية والسكنية، وتحقيق التوازن في السوق العقاري، وتعزيز الاستدامة الحضرية في مدن المملكة.

وتسهم منظومة “إتمام” الرقمية في تعزيز حوكمة إجراءات التطوير وتبسيط رحلة المستفيد، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة، ودعم التحول الرقمي في القطاع البلدي والإسكاني، بوصفه أحد المحاور الرئيسة في مستهدفات الوزارة.

ويحرص المركز على تعزيز الوعي بدوره وخدماته، من خلال قنوات إعلامية ورقمية متنوعة تشمل الأخبار والتقارير والرسائل النصية والظهور الإعلامي؛ بهدف تعريف ملاك الأراضي بالمسارات المتاحة، وتوضيح الخطوات العملية لنقل الأراضي البيضاء من مرحلة الانتظار إلى مرحلة الاستثمار المنظم.

وتأتي هذه الجهود امتدادًا لدور مركز “إتمام” في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال رفع كفاءة استثمار الأراضي داخل النطاقات الحضرية، وتعزيز برامج الإسكان والتطوير العقاري، وتمكين ملاك الأراضي البيضاء من الإسهام كشركاء فاعلين في التنمية العمرانية، بما يسهم في بناء مدن أكثر تنظيمًا وتخطيطًا واستدامة، ورفع جودة الحياة في مختلف مناطق المملكة.