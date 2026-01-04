Icon

انطلاق رالي داكار السعودية بنسخته السابعة.. وغدًا أولى المراحل الرسمية Icon الاتحاد يتغلّب على التعاون في دوري روشن Icon ختام منافسات الملاك الدوليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 Icon منتخب السنغال يتأهل لربع نهأئي كأس الأمم الأفريقية Icon ثامر بن هادي الشمري ينال درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى Icon الأرصاد: موجة برد وصقيع إلى ما دون الصفر على القريات  Icon أول قمر عملاق في 2026 يزين سماء المملكة Icon وزير المالية يعتمد خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2026م Icon سلمان للإغاثة يوزّع 1.599 سلة غذائية و1.599 كرتون تمر في البقاع بلبنان Icon ترامب ينشر صورة للرئيس الفنزويلي.. مكبلًا بالأصفاد ومعصوب العينين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
في إطار جهودها المستمرة للارتقاء بجودة المشهد الحضري

البلديات والإسكان تطلق المرحلة الثانية من مبادرة شهادة امتثال المباني

الأحد ٤ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٣:٢٣ مساءً
البلديات والإسكان تطلق المرحلة الثانية من مبادرة شهادة امتثال المباني
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أطلقت وزارة البلديات والإسكان المرحلة الثانية من مبادرة “شهادة امتثال المباني”، في إطار جهودها المستمرة للارتقاء بجودة المشهد الحضري في مدن المملكة، وتنظيم البيئة العمرانية وفق معايير واضحة تسهم في الحد من مظاهر التشوه البصري، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة وتعزيز الامتثال للأنظمة العمرانية.

وأوضحت الوزارة أن المرحلة الثانية تتضمن حزمة من الإجراءات التنفيذية تشمل حصر المباني الجديدة المستهدفة وربطها بالمستكشف الجغرافي، ومنح ملاك المباني مهلة تصحيحية مدتها ستة أشهر من تاريخ صدور القرار، لاستيفاء متطلبات الحصول على شهادة الامتثال، التي تُصدر بشكل مجاني ووفق اشتراطات ميسّرة تشمل محاور طرق محددة.

قد يهمّك أيضاً
البلديات والإسكان تصدر الاشتراطات البلدية الخاصة بالمباني التعليمية الأهلية

البلديات والإسكان تصدر الاشتراطات البلدية الخاصة بالمباني التعليمية الأهلية

مكافآت مالية تشجيعية للمساهمين في الكشف عن المخالفات البلدية

مكافآت مالية تشجيعية للمساهمين في الكشف عن المخالفات البلدية

وبيّنت أن نتائج المرحلة الأولى من المبادرة عكست أثرًا إيجابيًا ملموسًا على مستوى الامتثال وتحسين المظهر العام للمباني، إذ بلغ عدد المباني المستهدفة إصدار شهادة امتثال لها 95,835 مبنى، محققة نسبة إنجاز بلغت 100% من المستهدف، فيما تجاوز عدد الطلبات المقدمة لإصدار الشهادة 102,708 طلبات، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 175 ألف زيارة رقابية لمتابعة الالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة.

وأضافت الوزارة أن شهادة امتثال المباني تمثل أداة تنظيمية فاعلة تسهم في رفع جودة التنفيذ، وتعزيز موثوقية المشاريع، وتوحيد الإجراءات الرقابية بين الأمانات، والارتقاء بمستوى التنسيق المؤسسي، مؤكدةً أنه سيتم تطبيق الإجراءات اللازمة بحق المباني غير الملتزمة عقب انتهاء المهلة التصحيحية، مشيرةً إلى أن صلاحية الشهادة تمتد إلى ثلاث سنوات.

وأكدت وزارة البلديات والإسكان أن مبادرة شهادة امتثال المباني تشكّل إحدى الركائز الداعمة للنضج العمراني المستدام، وتسهم في بناء بيئة حضرية منظمة وآمنة تعكس الهوية العمرانية للمملكة، داعيةً ملاك المباني والمستثمرين إلى التفاعل والالتزام بمتطلبات الشهادة، بما يعزز جودة المشهد الحضري ويواكب تطلعات التنمية الشاملة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد