البنك الأهلي السعودي يطرح سندات رأس مال إضافي مقومة بالدولار

بدأ البنك الأهلي السعودي بتاريخ 15 يناير الحالي طرح سندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى، مُقوَّمة بالدولار الأميركي، على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

وقال البنك في بيان على موقع تداول السعودية اليوم الخميس إن القيمة النهائية للطرح وشروطه والعائد على السندات ستُحدَّد بناءً على ظروف السوق، موضحاً أن التاريخ المتوقع لانتهاء الطرح 16 يناير الحالي ويخضع أيضاً لظروف السوق.

وعيّن البنك الأهلي كلًا من بنك أبو ظبي التجاري بي جي إس سي، وبنك أبو ظبي الأول بي جي إس سي، وبنك كريدي أجريكول للشركات والاستثمار، ودي بي إس بنك إل تي دي، وبنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي، وشركة غولدمان ساكس الدولية، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وبنك المشرق، وشركة الأهلي المالية وبنك ستاندرد تشارترد كمديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح.