“البيئة” تدعو لتعزيز سلوكيات الرفق بالحيوانات والاعتناء بها أثناء الأمطار والأجواء الباردة

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، جميع فئات المجتمع، إلى أهمية تعزيز الوعي بالممارسات المسؤولة تجاه الحيوانات خلال فصل الشتاء، والاعتناء بها وحمايتها؛ وضرورة مساعدتها عبر توفير أماكن دافئة، وتقديم الماء والطعام لها.

جاء ذلك، ضمن أهداف حملة “شتانا صح” التوعوية، التي أطلقتها الوزارة لتعزيز الممارسات البيئية السليمة خلال فصل الشتاء، والتي تتضمن تبني السلوكيات الرشيدة تجاه الحيوانات، وضرورة حمايتها، وتوفير السلامة لها أثناء الأمطار والأجواء الباردة، بما يعكس وعي المجتمع، ومسؤوليته الأخلاقية تجاه البيئة والكائنات الحية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز الاستدامة وحماية الموارد الطبيعية.

ونوّهت الوزارة، بضرورة اتباع عدة سلوكيات مهمة لحماية الكائنات الحية والحفاظ على سلامتها، مثل التحقق من محركات السيارات قبل التشغيل لضمان عدم وجود حيوانات تبحث عن الدفء داخلها، وذلك عبر فتح غطاء المحرك، وتفقّد أسفل المركبة؛ للتأكد من عدم وجود أي حيوانات، واستخدام منبه السيارة قبل الانطلاق، كما دعت إلى أهمية توفير المياه النظيفة للحيوانات خلال الطقس البارد، وتخصيص أماكن تحميها من الرياح والبرد والعواصف، إضافةً إلى تجنب إجهاد الحيوانات بتحميلها مجهودًا يفوق طاقتها، ومتابعة صحتها وتحصينها عند الحاجة.

وحثّت الوزارة الجميع، على التفاعل مع حملة “شتانا صح” وتطبيق الخطوات الوقائية تجاه الحيوانات في فصل الشتاء، لضمان حياة آمنة وصحية لجميع الكائنات، ولإبراز صورة المجتمع السعودي المسؤول والمحافظ على الطبيعة، والملتزم بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، التي توصي بالرفق بالحيوانات ورعايتها.