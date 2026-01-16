البيت الأبيض: ترامب حذر إيران من عواقب قتل المحتجين

أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ إيران بأن استمرار قتل المحتجين ستكون له “عواقب وخيمة”.

وأضاف البيت الأبيض أن ترامب “أوقف 800 عملية إعدام في إيران”، مؤكداً في الوقت نفسه أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة في التعامل مع الملف الإيراني.

في سياق متصل، قال ترامب، في مكالمة هاتفية مع شبكة “إن بي سي نيوز”: “لقد أنقذنا الكثير من الأرواح أمس”، في إشارة إلى مزاعمه بأن النظام الإيراني أوقف قتل المتظاهرين وعلّق بعض الإعدامات التي كان قد حذر سابقاً من أنها قد تدفع واشنطن إلى رد عسكري.

لكنه امتنع عن تأكيد ما إذا كان قد اتخذ قراراً بشأن التحرك ضد إيران، قائلاً: “لن أقول لكم ذلك”.

يشار إلى أن الرئيس الأميركي كرر أكثر من مرة خلال الفترة الماضية أنه قد يتدخل من أجل مساعدة المتظاهرين إذا ما “استمر القتل”.

لكن ترامب عاد وأشار، الأربعاء، إلى أنه أبلغ بأن “قتل المحتجين تراجع”، ما اعتبر خفضاً لحدة لهجته السابقة وتلويحه بالتدخل العسكري.

في المقابل، أكد مسؤولون إيرانيون أن أي هجوم على بلادهم سيرد عليه بحسم عبر هجمات تطال إسرائيل والقواعد العسكرية الأميركية في المنطقة.