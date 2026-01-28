التأمينات الاجتماعية تشارك راعيًا ألماسيًّا في فعالية “+Gaming”

تشارك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية راعيًا ألماسيًّا في فعالية “+Gaming”، التي تنظمها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن خلال الفترة من 28 إلى 31 يناير الجاري؛ وذلك في إطار جهود المؤسسة الرامية إلى تطوير مبادرات الوعي المالي باستخدام أدوات رقمية وتجارب تفاعلية تسهم في تبسيط المفاهيم المالية وترسيخها لدى الجمهور بأسلوب مبتكر.

وتأتي مشاركة التأمينات الاجتماعية في هذا الحدث تأكيدًا لالتزام المؤسسة بدعم الابتكار والحلول التقنية التي تسهم في رفع مستوى الوعي المالي في المجتمع، من خلال الإسهام في تطوير حلول وتجارب تعليمية رقمية تفاعلية تُسهم في نشر الثقافة المالية وتبسيط مفاهيمها بأسلوب غير تقليدي يتناسب مع اهتمامات فئة الشباب.

وتقدّم التأمينات الاجتماعية، في إطار مشاركتها في هاكاثون الوعي المالي المقام ضمن فعالية “+Gaming”، تحديًا يهدف إلى صناعة حلول مبتكرة وتجارب تفاعلية تعزز مفاهيم الوعي المالي، عبر ثلاثة مسارات رئيسة تشمل: مسار تطوير أساليب التسويق والتفاعل لرفع مستوى جذب المستخدمين وتعزيز مشاركتهم، ومسار ابتكار الأسئلة التفاعلية ذات القيمة التي تسهم في ترسيخ المفاهيم المالية وتحفيز التفكير المالي السليم، إضافة إلى مسار توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالسلوك المالي ودعم بناء تجارب أكثر تخصيصًا وفاعلية.

ويهدف التحدي إلى تقديم حلول تعكس الرحلة المالية للفرد منذ بداية مسيرته المهنية حتى مرحلة التقاعد بطريقة ممتعة ومحفزة.

وستقيم المؤسسة جناحًا توعويًّا يقدّم تجربة تفاعلية تُمكّن الزوار من استكشاف محتوى برنامج “وفرة” للوعي المالي بأسلوب شائق وجذاب، وذلك من خلال شاشات تفاعلية تتيح للحضور المشاركة في اختبار قصير حول مفاهيم مالية مبسطة، إلى جانب تجربة مجموعة من الحلول والألعاب التعليمية الرقمية المتاحة عبر البرنامج.

وفي الإطار ذاته، تنظم المؤسسة جلسة حوارية بعنوان “الألعاب: من الترفيه إلى بناء المعرفة وتشكيل السلوك”، يتحدث خلالها المدير العام للتسويق بالتأمينات الاجتماعية ماجد البهيتي عن دور التجارب والألعاب الرقمية في تشكيل السلوك المالي بأسلوب تفاعلي مبتكر، إلى جانب مناقشة دور برنامج “وفرة” في تحويل المعرفة والتوعية الرقمية إلى عادات وممارسات مالية سليمة تسهم في تمكين الأفراد من إدارة شؤونهم المالية بكفاءة أعلى.

يُذكر أن التأمينات الاجتماعية أطلقت برنامج “وفرة” للوعي المالي في نوفمبر الماضي؛ بهدف تعزيز الثقافة المالية في المجتمع ودعم تبنّي سلوكيات ادخارية صحيحة تسهم في تحسين جودة الحياة المالية للأفراد، وذلك عبر منصة مبتكرة تجمع التوعية الرقمية المتقدمة والمحتوى التفاعلي المبسط، بما يمنح المستخدمين تجربة تعلم مخصصة تساعدهم على إدارة أموالهم بكفاءة.