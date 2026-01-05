التأمينات الاجتماعية تطلق ثلاث لغات إضافية في تطبيق GOSI

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن إتاحة ثلاث لغات إضافية في تطبيق GOSI عبر خاصية Lite، وذلك ضمن جهودها لتطوير خدماتها الرقمية وتسهيل وصول المشتركين، لا سيما المشتركين الوافدين، إلى الخدمات التأمينية بطريقة أوضح وأكثر سلاسة.

وتشمل اللغات الجديدة: البنغالية، الأوردو، والفلبينية، في خطوة تهدف إلى تمكين شريحة أوسع من المشتركين الوافدين غير الناطقين بالعربية من استخدام التطبيق والاستفادة من خدمات التأمينات الاجتماعية بلغتهم، بما يعزز من كفاءة التجربة الرقمية ويحد من عوائق اللغة.

وتركّز خاصية Lite على تقديم تجربة مبسطة للوصول إلى الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها خدمات الأخطار المهنية، حيث تتيح للمشتركين الوافدين الإبلاغ عن إصابات العمل، ومضاعفاتها، والأمراض المهنية بسهولة ووضوح، مع ضمان حفظ الحقوق وتسريع الإجراءات. ويأتي هذا الإطلاق ضمن توجه التأمينات الاجتماعية نحو تقديم حلول رقمية موجهة وفق احتياجات المستخدمين، وتحسين جودة الخدمات الرقمية بما يواكب تنوع قاعدة المشتركين ويعزز من شمولية الوصول للخدمات التأمينية.

ودعت التأمينات الاجتماعية المشتركين إلى تحديث تطبيق GOSI للاستفادة من المزايا الجديدة، مؤكدةً استمرارها في تطوير خدماتها الرقمية بما يدعم تجربة مستخدم أكثر كفاءة واستجابة.