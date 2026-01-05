Icon

أمانة جازان توقّع عقدًا استثماريًّا لإنشاء منشأة رعاية صحية Icon فيصل بن فرحان يصل إلى مصر Icon توضيح من إيجار بشأن خدمة سند القبض Icon سعود بن نايف يدشّن حزمة مشاريع تنموية كبرى في الأحساء بـ 992 مليون ريال Icon الهلال يعتلي صدارة دوري روشن بعد فوزه على ضمك بثنائية Icon نيوم يتغلّب على الحزم بهدفين مقابل هدف في دوري روشن Icon الجيش الفنزويلي يعترف بديلسي رودريغيز رئيسة بالوكالة Icon سبيس إكس الأمريكية تطلق 29 قمرًا صناعيًّا جديدًا إلى الفضاء Icon عبور 70 شاحنة مقدمة من سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة إلى اليمن Icon فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزيرة خارجية كندا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لتعزيز وصول المشتركين الوافدين إلى الخدمات التأمينية

التأمينات الاجتماعية تطلق ثلاث لغات إضافية في تطبيق GOSI

الإثنين ٥ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١:٣٨ مساءً
التأمينات الاجتماعية تطلق ثلاث لغات إضافية في تطبيق GOSI
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن إتاحة ثلاث لغات إضافية في تطبيق GOSI عبر خاصية Lite، وذلك ضمن جهودها لتطوير خدماتها الرقمية وتسهيل وصول المشتركين، لا سيما المشتركين الوافدين، إلى الخدمات التأمينية بطريقة أوضح وأكثر سلاسة.
وتشمل اللغات الجديدة: البنغالية، الأوردو، والفلبينية، في خطوة تهدف إلى تمكين شريحة أوسع من المشتركين الوافدين غير الناطقين بالعربية من استخدام التطبيق والاستفادة من خدمات التأمينات الاجتماعية بلغتهم، بما يعزز من كفاءة التجربة الرقمية ويحد من عوائق اللغة.
وتركّز خاصية Lite على تقديم تجربة مبسطة للوصول إلى الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها خدمات الأخطار المهنية، حيث تتيح للمشتركين الوافدين الإبلاغ عن إصابات العمل، ومضاعفاتها، والأمراض المهنية بسهولة ووضوح، مع ضمان حفظ الحقوق وتسريع الإجراءات. ويأتي هذا الإطلاق ضمن توجه التأمينات الاجتماعية نحو تقديم حلول رقمية موجهة وفق احتياجات المستخدمين، وتحسين جودة الخدمات الرقمية بما يواكب تنوع قاعدة المشتركين ويعزز من شمولية الوصول للخدمات التأمينية.
ودعت التأمينات الاجتماعية المشتركين إلى تحديث تطبيق GOSI للاستفادة من المزايا الجديدة، مؤكدةً استمرارها في تطوير خدماتها الرقمية بما يدعم تجربة مستخدم أكثر كفاءة واستجابة.

قد يهمّك أيضاً
التأمينات الاجتماعية تحدد السن الأدنى للاشتراك الإلزامي

التأمينات الاجتماعية تحدد السن الأدنى للاشتراك الإلزامي

التأمينات تعلن فتح باب التسجيل في برنامج النخبة المنتهي بالتوظيف

التأمينات تعلن فتح باب التسجيل في برنامج النخبة المنتهي بالتوظيف

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد