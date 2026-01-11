التأمينات الاجتماعية توضح ضوابط تسجيل ملاك المنشآت

سلمان للإغاثة يوزع مساعدات إيوائية على الأسر النازحة في حلب رصد نورس أسود الرأس في سماء الشمالية كيف ينظم اتحاد الملاك العلاقة بين السكان؟ سكني يجيب أتربة مثارة على سكاكا و3 محافظات بمنطقة الجوف إعلان 10 فائزين لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي مساند توضح آلية تحويل المبالغ ونسبة الالتزام ضبط 7439 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع المنتدى السعودي للإعلام 2026 يناقش كيف يتعاطى الإعلام مع البيانات الضخمة نشاط توصيل الطلبات يواصل نموه مسجلًا 124 مليون عملية طلب الفريق البسامي يستقبل وفدًا أمنيًا من شرطة باريس
قالت التأمينات الاجتماعية إنه لا يسمح النظام بتسجيل مالك المنشأة الفردية أو مالك شركة ذات شخص واحد بالتسجيل في منشأته كمشترك الزامي، ويمكن تسجيل المالك كموظف في المنشأة في حالة كانت المنشأة ليست فردية (شركة) ذات عدة أشخاص.
كما حددت التأمينات الاجتماعية خطوات خدمة التسجيل وإضافة مدد اشتراك بأثر رجعي كما يلي:
وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن البيانات الواردة في حاسبة التقاعد تقريبية، موضحة أن البيانات قد تتغير وفقًا لمدد الاشتراك الفعلية وتاريخ الاستحقاق الفعلي للمعاش.