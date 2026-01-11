التأمينات الاجتماعية توضح ضوابط تسجيل ملاك المنشآت

قالت التأمينات الاجتماعية إنه لا يسمح النظام بتسجيل مالك المنشأة الفردية أو مالك شركة ذات شخص واحد بالتسجيل في منشأته كمشترك الزامي، ويمكن تسجيل المالك كموظف في المنشأة في حالة كانت المنشأة ليست فردية (شركة) ذات عدة أشخاص.

خطوات خدمة إضافة مدد اشتراك

كما حددت التأمينات الاجتماعية خطوات خدمة التسجيل وإضافة مدد اشتراك بأثر رجعي كما يلي:

النقر على “ابدأ الخدمة” وتسجيل الدخول. اختيار الاشتراكات. النقر على الخيارات ثم اختيار “إضافة مدة اشتراك – أنظمة التأمينات/ أنظمة التقاعد المدني والعسكري”​. تعبئة البيانات المطلوبة ثم النقر على حفظ ومتابعة. إرفاق المستندات المطلوبة والموافقة على الإقرار ثم النقر على حفظ ومتابعة. إدخال رمز التحقق ثم النقر على تقديم.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن البيانات الواردة في حاسبة التقاعد تقريبية، موضحة أن البيانات قد تتغير وفقًا لمدد الاشتراك الفعلية وتاريخ الاستحقاق الفعلي للمعاش.