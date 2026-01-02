سلمان للإغاثة يوزّع 2.000 كرتون تمر في شيكان السودانية التأمينات الاجتماعية تُحدد مدد الاشتراك المطلوبة للتقاعد الاعتيادي والمبكر الذهب يرتفع قليلًا والمعادن النفيسة تستهل العام الجديد على زيادات خارطة طريق الترقية.. إليك المعايير الذهبية للصعود الوظيفي السفير آل جابر: قرارات عيدروس الزبيدي أضرت باليمنيين وتصعيد حضرموت والمهرة سابقة خطيرة توقعات الطقس اليوم: رياح وضباب على عدة مناطق لقطات توثق تقدم “درع الوطن” لاستلام المعسكرات بحضرموت الأمن العام يحدد عقوبة التسول.. السجن والغرامة القبض على مواطن لترويجه 28 ألف قرص محظور بعسير دوري المحترفين.. الجولة الـ13 تشعل سباق الصدارة
قالت التأمينات الاجتماعية إنه للتقاعد عند بلوغ سن الستين يلزم توفر 120 شهر اشتراك أو 60 شهر كحد أدنى مع إضافة مدة اعتبارية مكملة لـ 120 شهر، أو توفر 300 شهر اشتراك للتقاعد المبكر (بشرط أن تكون المدة تحت تغطية نظام المعاشات).
كما حددت التأمينات الاجتماعية خطوات خدمة التسجيل وإضافة مدد اشتراك بأثر رجعي كما يلي:
وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن البيانات الواردة في حاسبة التقاعد تقريبية، موضحة أن البيانات قد تتغير وفقًا لمدد الاشتراك الفعلية وتاريخ الاستحقاق الفعلي للمعاش.