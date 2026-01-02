التأمينات الاجتماعية تُحدد مدد الاشتراك المطلوبة للتقاعد الاعتيادي والمبكر

قالت التأمينات الاجتماعية إنه للتقاعد عند بلوغ سن الستين يلزم توفر 120 شهر اشتراك أو 60 شهر كحد أدنى مع إضافة مدة اعتبارية مكملة لـ 120 شهر، أو توفر 300 شهر اشتراك للتقاعد المبكر (بشرط أن تكون المدة تحت تغطية نظام المعاشات).

خطوات خدمة إضافة مدد اشتراك

كما حددت التأمينات الاجتماعية خطوات خدمة التسجيل وإضافة مدد اشتراك بأثر رجعي كما يلي:

النقر على “ابدأ الخدمة” وتسجيل الدخول. اختيار الاشتراكات. النقر على الخيارات ثم اختيار “إضافة مدة اشتراك – أنظمة التأمينات/ أنظمة التقاعد المدني والعسكري”​. تعبئة البيانات المطلوبة ثم النقر على حفظ ومتابعة. إرفاق المستندات المطلوبة والموافقة على الإقرار ثم النقر على حفظ ومتابعة. إدخال رمز التحقق ثم النقر على تقديم.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن البيانات الواردة في حاسبة التقاعد تقريبية، موضحة أن البيانات قد تتغير وفقًا لمدد الاشتراك الفعلية وتاريخ الاستحقاق الفعلي للمعاش.