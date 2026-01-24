التأمينات الاجتماعية: لا صرف لتعويض الدفعة الواحدة قبل سن الاستحقاق إلا بشروط

المنتدى السعودي للإعلام.. حين يصبح الفن دبلوماسية والهوية السعودية رسالة عالمية المنتدى السعودي للإعلام 2026 يستكشف أسرار الحوارات المؤثرة وأدوات التأثير في الجماهير هيفاء وهبي وأحمد سعد يقدمان ليلة غنائية مميزة على مسرح محمد عبده أرينا المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزير الاستثمار الأهلي يتغلب على نيوم بثلاثة أهداف نظيفة 3 تحت الصفر.. موجة باردة على طريف دوري روشن.. الاتفاق يتغلّب على الخلود بهدفين مقابل هدف الخليج والشباب يتعادلان سلبًا في الجولة الـ 18 من دوري روشن وزارة الداخلية تعلن تحديث لائحة مسؤوليات مختصي السلامة والأمن الصناعي طريقة الاستعلام عن الدعم السكني وتوضيح بشأن موعد الإيداع
أعادت التأمينات الاجتماعية التذكير بأنه لا يمكن للمشترك التقدم بطلب صرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ سن الإستحقاق أو حدوث عجز إلا في حال إستيفاء إحدى شروط الإستحقاق.
في سياق متصل، حددت التأمينات الاجتماعية خطوات خدمة التسجيل وإضافة مدد اشتراك بأثر رجعي كما يلي:
وأكدت التأمينات الاجتماعية أن البيانات الواردة في حاسبة التقاعد تقريبية، موضحة أن البيانات قد تتغير وفقًا لمدد الاشتراك الفعلية وتاريخ الاستحقاق الفعلي للمعاش.