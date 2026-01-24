Icon

المنتدى السعودي للإعلام.. حين يصبح الفن دبلوماسية والهوية السعودية رسالة عالمية Icon المنتدى السعودي للإعلام 2026 يستكشف أسرار الحوارات المؤثرة وأدوات التأثير في الجماهير Icon هيفاء وهبي وأحمد سعد يقدمان ليلة غنائية مميزة على مسرح محمد عبده أرينا Icon المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزير الاستثمار Icon الأهلي يتغلب على نيوم بثلاثة أهداف نظيفة Icon 3 تحت الصفر.. موجة باردة على طريف Icon دوري روشن.. الاتفاق يتغلّب على الخلود بهدفين مقابل هدف Icon الخليج والشباب يتعادلان سلبًا في الجولة الـ 18 من دوري روشن Icon وزارة الداخلية تعلن تحديث لائحة مسؤوليات مختصي السلامة والأمن الصناعي Icon طريقة الاستعلام عن الدعم السكني وتوضيح بشأن موعد الإيداع

مرخصة من وزارة الاعلام

التأمينات الاجتماعية: لا صرف لتعويض الدفعة الواحدة قبل سن الاستحقاق إلا بشروط

السبت ٢٤ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٣:٤٠ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعادت التأمينات الاجتماعية التذكير بأنه لا يمكن للمشترك التقدم بطلب صرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ سن الإستحقاق أو حدوث عجز إلا في حال إستيفاء إحدى شروط الإستحقاق.

خطوات خدمة إضافة مدد اشتراك

في سياق متصل، حددت التأمينات الاجتماعية خطوات خدمة التسجيل وإضافة مدد اشتراك بأثر رجعي كما يلي:

  • النقر على “ابدأ الخدمة” وتسجيل الدخول.
  • اختيار الاشتراكات.
  • النقر على الخيارات ثم اختيار “إضافة مدة اشتراك – أنظمة التأمينات/ أنظمة التقاعد المدني والعسكري”​.
  • تعبئة البيانات المطلوبة ثم النقر على حفظ ومتابعة.
  • إرفاق المستندات المطلوبة والموافقة على الإقرار ثم النقر على حفظ ومتابعة.
  • إدخال رمز التحقق ثم النقر على تقديم.

وأكدت التأمينات الاجتماعية أن البيانات الواردة في حاسبة التقاعد تقريبية، موضحة أن البيانات قد تتغير وفقًا لمدد الاشتراك الفعلية وتاريخ الاستحقاق الفعلي للمعاش.

